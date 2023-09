Дават начало на Фондация "Димитър Ненов"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече в звуковия файл под главната снимка - репортаж на Георги Митов с диригента Йордан Камджалов, пианистките проф. Милена Моллова и Надежда Цанова и композитора акад.Васил Казанджиев!

На 30 август се навършиха 70 години от смъртта на Димитър Ненов (1901–1953) - една от водещите личности на интелектуалния елит в България, превърнал се в ключова фигура за цялата българска култура от първата половина на ХХ-ти век.

По този повод в София се учредява Фондация "Димитър Ненов", чиято цел е да се възкреси името на неговата личност, за да заеме полагащото му се място в българската култура. Сред целите са да се запази наследството на Ненов, да се дигитализират неговите произведения и да се осигури възможност да се изпълнява навсякъде, да се систематизира приносът му като архитект, да се популяризира личността му като пианист, композитор и архитект, да са даде стимул на българските граждани да следват примера на личности като Димитър Ненов, да бъдат новатори и да се стремят да променят средата, в която живеем.

"Това е фондация, която ще има за цел развитието на българския дух и космополитност, така както космополитен и интердисциплинарен е бил и Димитър Ненов. Вярваме, че фондацията ще има потенциал да стане фактор от национално културно значение в различни дисциплини, както Ненов е бил блестящ архитект, световно признат пианист и голям български композитор", поясняват инициаторите от Фондация „Йордан Камджалов“, която работи от години по въпроса за популяризирането на личността и творчеството на Димитър Ненов с концертите „Коледа с Димитър Ненов“ и с възстановяването на фестивала на името на тази интердисциплинарна космополитна фигура в Разград.

Към дейността на фондацията ще бъдат привлечени музиканти с подчертан интерес към творчеството на Димитър Ненов; музиковеди, които отдавна се занимават с феномена Димитър Ненов, но към момента техните работи за него не са събрани на едно място; хора, които имат възможност и интерес да дигитализираме творчеството на Ненов (в момента ръкописите му са в научния архив на БАН); архитекти, които изследват творчеството на Ненов като архитект и едно от ярките имена на българския архитектурен модернизъм.

Почетен председател на организацията ще бъде авторитетният български композитор и педагог акад. Васил Казанджиев. „Трудно ми е да изразя възторга си, уважението си към една личност от световен мащаб, каквато е Димитър Ненов. Бях на 13 години, когато се запознах с него. Той пристигна в родния ми град Русе и изнесе концерт. След известно време, моята учителка по пиано ме заведе при него и аз му посвирих някои мои опити като композитор. Скоро след това, той имаше отново концерт в Русе и изпълни моята първа сонатина за пиано, която бях написал. Мисля, че е трудно да опиша колко важен е този момент за един композитор на 13 години – да бъде изпълняван от такава личност и от такъв пианист като Димитър Ненов. Затова съм му безкрайно благодарен – за тази невероятна услуга и жест, който направи към мен“, разказва акад. Васил Казанджиев.

По думите му, за Димитър Ненов може да се говори с часове и с дни, защото той е един невероятен случай на съчетание на талант, гениалност, с огромна всестранна култура и образованост. „Много се радвам, че моят студент и ученик – известният български диригент Йордан Камджалов, ми подхвърли една идея – да оглавя като председател фондация на името на Димитър Ненов. Това е личност, която заслужава българският народ да го познава колкото е възможно по-нашироко и по-надълбоко. Камджалов е от малкото музиканти, да не кажа единствен, който проявява голяма грижа към българската музика и към българските композитори“, смята акад. Васил Казанджиев.

„Димитър Ненов е космическа личност, защото неговата музика, от самото й появяване, е космическа. И всеки ден тя става по-интересна, по-авангардна, и повече хора започват да я оценяват“, каза проф Милена Моллова. „Аз бях ученичка на Димитър Ненов от моите седем години. Тогава бях в Шумен и учих пиано при Павла Жекова, тъщата на Панчо Владигеров. Димитър Ненов идваше да свири в Шумен и идваше вкъщи да ме чуе. След това дойдох в София. Сега, от моите години, които не са малко, аз виждам как той се е държал изключително приятелски с едно дете на седем години. Аз не бях много приказлива, но той така предразполагаше, че се чувствах при него като вкъщи“, сподели тя.

Според проф. Моллова, музиката на Димитър Ненов е модерна и днес, ще бъде модерна и след 20, и след 50, и след 100 години. „Тя е извън времето и ние трябва да научим и музикантите, и хората от цяла България и от света, какво е написал и какво представлява той“, каза още голямата българска пианистка и педагог. „Българска музика, за съжаление, звучи много малко в нашите оркестри, надявам се това да се промени, надявам се младите хора да започнат да се интересуват повече от невероятните написани произведения от Димитър Ненов“, заяви от своя страна Надежда Цанова. „Взимала съм участие в образователни концерти за деца и за съжаление в тях никога не е присъствал български автор", коментира очарователната пианистка.

Маестро Йордан Камджалов подчерта, че част от инициативния комитет на фондацията са колегите му диригенти Росен Миланов, Росен Гергов, Стилиян Киров, Константин Добройков.

„Ще има изложба на Димитър Ненов, ще има книга за Димитър Ненов, ще има фестивал „Димитър Ненов“, ще има къща „Димитър Ненов“, ще има турне из България с музиката на Димитър Ненов – и ние ще се грижим за това. Искаме във всеки учебник да има Димитър Ненов. Искам той да се изучава. Искаме да няма нужда от нас. Искаме държавата сама да се грижи за блясъка на музея „Димитър Ненов“, конкурса „Димитър Ненов“, за фестивала „Димитър Ненов“. Да има улица „Димитър Ненов“, да има булевард „Димитър Ненов“, призова Камджалов.