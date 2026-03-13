Дариха 15 пиана на НУМСИ - Бургас навръх годишнината на Панчо Владигеров

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Димитър Маджаров - директор на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"- Бургас, разположено в звуковия файл под главната снимка!

НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" гр.Бургас получи огромно дарение от 15 пиана, които ще помогнат в образователния процес на младите таланти. Това разкри пред Classic FM директорът на учебното заведение Димитър Маджаров.

Музикалните инструменти пристигат точно на 13 март, когато отбелязваме 127 години от рождението на патрона на училището – великия български композитор проф. Панчо Владигеров (1899–1978), една от най-значимите фигури в българската музикална култура.

Дарението се осъществява броени часове след двудневното честване на 65-тата годишнина от основаването на Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, което се проведе в залата на Държавна опера - Бургас. Откриването бе поверено на директора Димитър Маджаров, а сред официалните гости бе кметът на Община Бургас Димитър Николов, който определи училището като „училище без аналог“, изграждащо талан изграждащо таланти, с които Бургас се гордее както у нас, така и по света.

Началото на вечерта бе белязано и от тържествен момент на признание към дългогодишни преподаватели. Димитър Николов връчи специални награди на Благовеста Рядкова и Бисерка Граматикова за техния принос към музикалното образование и културния живот на града. Благовеста Рядкова бе удостоена и със Специалната награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци, връчена от проф. Анастас Славчев.