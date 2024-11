Даниил Трифонов представя клавирните шедьоври на Северна Америка

За последния си проект за Deutsche Grammophon Даниил Трифонов се отправя на музикално пътешествие из Северна и Южна Америка. Пианистът заминава за САЩ на 17-годишна възраст, за да учи при Сергей Бабаян в Музикалния институт на Кливлънд (CIM). Освен че му помага да се подготви за конкурсите „Шопен“ през 2010 г. и „Чайковски“ през 2011 г., неговият учител го запознава с киното, литературата и други музикални жанрове, включително с джаз пианото на Арт Татум. Останали приятели и до днес, Трифонов и Бабаян издадоха по-рано тази година високо оценения от критиката Rachmaninoff For Two.

Първият от двата албума „My American Story - North", който излезе на 4 октомври 2024 г., включва широк спектър от репертоар от Съединените щати - страната, която пианистът нарича свой дом през почти половината си живот. Албумът обхваща разнообразни стилове - от джаз и суинг до модернизъм, минимализъм и популярни саундтраци, като покрива един век американска музика за соло пиано или пиано и оркестър.

„Не възнамерявах да записвам антология. Това са просто мои любими произведения, които ми говорят на музикално ниво," казва Даниил Трифонов.

В основата на My American Story - North са две произведения за пиано и оркестър, написани в интервал от един век. Описвайки Concerto in F на Гершуин от 1925 г. като „извор на мелодии", Трифонов си спомня, че е бил запленен от първото влизане на пианото и от по-късната част, която му напомня за „сцена на преследване в черно-бял филм, по тъмните улици на Чикаго!". Подкрепа му оказват Яник Незе-Сеген и Филаделфийският оркестър, които улавят целия характер и енергия на творчеството на Гершуин. Със същите музиканти Трифонов изнася световната премиера на клавирния концерт на Мейсън Бейтс през януари 2022 г. Посрещнатото с голям ентусиазъм изпълнение е включено и тук. Поръчан за пианиста от Филаделфийския оркестър, концертът преминава през различен звуков свят във всяка част - първата отдава почит на Ренесанса, докато втората прескача напред в епохата на Романтизма, с това, което той нарича „задушевен разговор между оркестъра и пианиста". Самият Бейтс определя третата част като „джаз-минималистичен финал, изпълнен с меркуриански хумор и бурни ритми".

На въпроса коя е най-взискателната творба в албума, Даниил Трифонов посочва клавирните вариации на Копланд - „Тя изисква доста голяма ангажираност, както емоционална, така и физическа. Ако го свириш два пъти, си уморен, така че звукозаписните сесии бяха трудни."

Другите солови пиеси в албума са посветени на джаз музиката - транскрипциите на Art Tatum на I Cover the Waterfront, на Бил Еванс на When I Fall in Love - и на Холивуд, представени с откъси от саундтраците на филмите „American Beauty" и „The Firm". Американските пътешествия на Трифонов го отвеждат и на юг от САЩ, не на последно място защото неговата съпруга и колежка пианистка Юдит е от Доминиканската република. Част 2 от този проект, „My American Story - South", ще обрисува също толкова богат и еклектичен музикален портрет на Латинска Америка.