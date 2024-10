Даниеле Лукети пред Classic FM: "Мориконе ми разказваше за музиката, но не я написа за филма ми"

Your browser does not support the audio element.

"Мориконе ми разказваше за музиката, но не я написа за мой филм. Той беше много възрастен, но с пълен концертен график. Не знаех, че това ще бъде последната му година сред нас". Това си припомни пред Classic FM изтъкнатият италиански кинорежисьор Даниеле Лукети. "Музиката за "Доверие" бе написана от Том Йорк от групата Radiohead. Работихме заедно по филма Codice Carla "Шифърът Карла", когато написа съвременна музика за класически балет. Когато му изпратих сценария на "Доверие", той беше на турне и не успя да ми помогне. Когато го прочете четири месеца по-късно, ми се обади с думите: „Ако все още не си намерил композитор, аз ще го направя“. Изпрати ми написаната от него песен, която включихме във финалните надписи", разкрива режисьорът.

На 18 октомври от 19.00 ч. в кино "Люмиер" ще се проведе среща с режисьора Даниеле Лукети, специален гост на фестивала "Синелибри". Проектът „ITALIAN SCREENS: Ново италианско кино без граници“ има ежегодни издания в много страни по света. През 2024 г. за първи път се провежда в България в рамките на фестивала.

Лукети ще представи своя филм "Доверие" /Confidenza/ по едноименния роман на прочутия неаполитански писател Доменико Старноне. Творбата се фокусира върху връзката между Пиетро, професор по литература, и Тереза, неговата бивша ученичка, които решават да си разкажат една несподелима тайна. С участието на Елио Джермано и Федерика Розелини. Филмът е на италиански език със субтитри на български.

"Този психологически трилър "Доверие" говори за човешките взаимоотношения и емоциите. Филмът представя мъжът като токсична фигура, която "отравя" всички взаимоотншения в една връзка. Филмът говори за затварянето и страха от другият, когато той е по-добър от него. Доверието е пространството, което се образува когато два души имат помежду си. В него открива скритата си част, но разбира, че е сгрешил, когато е разкрил толкова много от себе си", разказва изявеният творец.

"Това е третият филм, който снимам по книга на Доменико Старноне. Докато го чета, всеки път имам чувството, че той пише моята биография", признава Лукети. "Киното обхваща различни изкуства. Колкото по-интелигентен е един филм, толкова по-интересен е той. Книгата е жив организъм, който става част от киното, което е друг жив организъм. "Синелибри" е първият фестивал, който показва екранизации на литературни творби. Идеята е проста, но това я прави гениална", смята кинорежисьорът.

Филмът получи две награди "Златен глобус" от Асоциацията на чуждестранните журналисти в Италия за най-добър сценарий и най-добър актьор, както и пет номинации "Сребърна лента" от Италианския национален синдикат на филмовите журналисти: за най-добър филм, сценарий, звук, най-добра актриса (Федерика Розелини), най-добър актьор (Елио Джермано).

Даниеле Лукети е многократно отличаван италиански кинорежисьор, сценарист и актьор, роден в Рим. Много от филмите му са адаптации по книги, в т. ч. "Брат ми е единствено дете", "Училището", "Връзки" и др. Филмът му "The Yes Man" (1991), където Силвио Орландо влиза в ролята на писател призрак на безмилостен политик, изигран от Нани Морети, печели четири награди "Давид на Донатело". Лукети е всепризнат майстор на диалога и точните детайли в разкриването на персонажите и ситуациите.