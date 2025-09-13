Даниела Чанчо пред Classic FM: "Костюмите за опера и кино са игра на пропорциите"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Даниела Чанчо /превод: Петя Кисьова/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В рамките на първото издание на форума ModaSofia 2025, който се провежда от 12 до 14 септември 2025 г. и се организира от българското онлайн списание View Sofia, Посолството на Италия в България и Италианският културен институт в София представят събитие под мотото „Италия е мода“ с участието на дизайнерката на костюми Даниела Чанчо.

Събитието събира водещи фигури от българската модна индустрия в програма, която включва модни ревюта, изложби и множество други събития. Освен това събитието включва срещи с международни гости, сред които Петер Трбович, моден директор на Vogue Adria, и Лусине Аянян, основателка на Emerging Talents Milan.

На 13 септември от 14.30ч в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в София италианската дизайнерка на костюми Даниела Чанчо ще участва в срещата, озаглавена „Модата зад костюма".

Дизайнерката се отличава с проектирането на костюми за многобройни престижни филмови продукции, сред които „Остатъкът от нищото“ на Антониета Де Лило, „Марадона, Божията ръка“ на Марко Ризи и „Великата красота“ на Паоло Сорентино, последният от които печели „Оскар“.

Даниела Чанчо учи сценография в Академията за изящни изкуства в Неапол, след което продължава обучението си в Centro Sperimentale di Cinematografia в Рим, където е неин ментор е известният италиански дизайнер на костюми Пиеро Тоси. От 2010 г. до 2013 г. е член на борда на Европейската филмова академия, а през 2015 г. – на журито на специалните награди на ЕФА. Сред многобройните награди, които е получила, е носителка на две награди „Давид на Донатело“ за най-добър художник на костюми – с „Остатъкът от нищото“ (Il Resto di Niente, De Lillo, 2005) и „Великата красота“ (La Grande bellezza, Sorrentino, 2013). От 2014 г. е член на „Академията за филмово изкуство и наука“ – престижна организация, която популяризира филмовата индустрия в международен план. Освен в областта на киното, работи в национален и международен мащаб и в телевизията, театъра и операта. Тя е директор на шивашкия отдел във фондацията на театър „Сан Карло“ в Неапол.