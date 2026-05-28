Даниел Хардинг поема ръководството на Филхармонията на Лос Анджелис

След ръководството на Густаво Дудамел, Лосанджелиската филхармония обяви назначаването на Даниел Хардинг за следващ музикален директор на оркестъра. Хардинг ще поеме управленската длъжност през сезон 2027/28 и ще отговаря за оркестровата програма на цялата организация, включително изпълнения в Концертната зала на Уолт Дисни, Холивуд Боул и Форд, както и тези на Младежкия оркестър на Лос Анджелис (YOLA).

Даниел Хардинг в момента е музикален директор на Националната академия Санта Чечилия. Той е бил артистичен и музикален директор на Симфоничния оркестър на Шведското радио и музикален директор на Камерния оркестър „Малер“, а впоследствие е обявен за почетен диригент и на двата оркестъра. Преди това е бил главен гост-диригент на Лондонския симфоничен оркестър в продължение на десет години. През 2024 г. той наследява Йо-Йо Ма като ръководител на програма на Паназиатския младежки оркестър (YMCG) в Китай.

След назначението си Хардинг заяви: „През последните години Филхармонията на Лос Анджелис разви нещо изключително, което не може да бъде произведено: един вид институционална харизма... Да наследиш оркестър с традиция, която включва Джулини и Мета, а напоследък е оформена от Еса-Пека Салонен и Густаво Дудамел, е изключителен дар.“

Сред заявените приоритети на Хардинг е значителна инвестиция в YOLA, като се планира международно турне на YOLA в чест на стогодишнината на Франк Гери през 2029 г. Филхармонията на Лос Анджелис също ще разшири достъпа до музикално образование с ангажимент към държавните училища в окръг Лос Анджелис, включително интерактивни представления и семинари, предназначени да свържат младите хора със силата на ученето чрез музика, с особен акцент върху училищата с двуезични образователни програми.