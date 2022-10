Днес Даниел дел Пино омагьосва публиката с „Иберия“ в рамките на „Пиано екстраваганца“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианиста Даниел дел Пино в превод на Силвия Велинова от Посолството на Испания!

На 11 октомври от 19.30ч в Софийската градска художествена галерия ще се проведе и рецитала на пианиста Даниел дел Пино, който ще изпълни Сюита „Иберия“ от Исак Албенис. Концертът е подкрепен от Посолството на Испания в рамките на 12-тото издание на „Пиано екстраваганца“. Фестивалът е част от календара на културните събития на СО за 2022г. и се реализира със съдействието на Министерство на културата.

Даниел дел Пино е един от водещите испански пианисти на световната сцена. Свирил е на петте континента. Неговите изпълнения са звучали в повечето престижни зали в цяла Европа (зала „Гаво“ в Париж, зала „България“ в София, Атенеум „Джордж Еминеску“ в Букурещ, театър „Маестранца“ в Севиля, национален аудиториум в Мадрид, Палау де ла музика във Валенсия, зала „Аудитори“ в Барселона, театър „Ариага“ в Билбао), в Мароко, Тунис, в целия Близък Изток, Габон, Индия, КАзахстан, Япония, Тайван (национална концертна зала „Тайпе“), Бразилия, Мексико, Гватемала, Колумбия, Австралия и в САЩ (Карнеги хол в Ню Йорк). Бил е солист със следните оркестри: Симфоничен оркестър на испанското радио и телевизия, Мадрид, Класика Испания, Севиля, Кордоба, Валенсия, Галиция, Малага, Кастилия и Леон, Мурсия, Камерен оркестър камерен оркестър „Кралица София“ и в Мидоус, Уинчестър, Кеноша, Федърал Уей, Гарланд, Лас Колинас, Ню Арлингтън, Монтерей, Санта Крус, Меделин, Виртуози от Прага, солист със симфоничния оркестър на Алмати, камерен оркестър Индия, Подкарпатска филхармония (Жешов, Полша), Филхармония „Джордже Енеску“ в Букурещ (Румъния), Брашов, както и държавен симфоничен оркестър в Трансилвания сред останалите с диригенти като: Макс Брагадо, Евгений Бушков, Хосе Мигел Родиа, Глория Исабел Рамос, Енрике Гарсия Асенсио, Алехандро Посада, Рубен Химено, Карло Рици, Марко Гати, Алфонсо Саура, Карлос Риасуело, Робърт Картър Остин, Ланфранко Марчелети…

Той е чест гост на множество световни фестивали, Сеговия, Леон, Сарагоса, Ла Коруня, Валенсия, Виго, Гихон, Кадакес, Убеда, Аямонте, Пау Казалс (Вендрел), Музикална есен Сорияно (Сория), Иту (Бразилия), Фестивал в Морелия (Мексико), Фестивал Брависиомо (гр. Гватемала), Вербие (Швейцария), Musifleuves, Фестивал за пиано в Сентонж и Кап-Фере (Франция), Международна камерна музика (Далас, САЩ), Музикален фестивал в Нюпорт (САЩ) за единадесет години, и общество на камерната музика в Хайфа (Израел). Свирил е премиери на произведения на Хосе Сарате, Елена Катс-Чернин, Николай Капустин, Хорхе Грундман, Франсиско Лара, Антон Гарсия Абрил и др.

Даниел дел Пино е роден в Ливан през 1972 г. като родителите му за испанци. Започва да учи пиано в Рабат (Мароко), след което продължава във Висшата кралска консерватория по музика в Мадрид (Испания), в Йейлски университет и Южен методистки университет в Далас (САЩ). Учители там са му Мариса Виялба, Хулиан Лопес-Химено, Питър Франкъл и Хоакин Ачукаро. Той е бил преподавател по пиано в консерваторията в Толедо, Испания както и в „Музикене“ (Сан Себастиан).

Бил е жури в многобройни национални и международни клавирни конкурси и е водил майсторски класове в “Клагенфурт майсторски клас” (Австрия), Фестивал и академия ЕвроАрт в Лайпциг (Германия), в университетите в Бостън и в Хюстън, Барет Дю учреждение в Осло (Норвегия), Кап-Фере Академия (Франция), Йорданска музикална академия (Йордания), Сан Естебан де Гормаз, Presjovem в Кордоба (Испания), в Тусон и Вашингтон (САЩ) и Национална музикална консерватория „Едуард Саид“ (Университет Бирзейт, Палестина).

Изпълненията му са излъчвани от Националното испанско радио (RNE), Испнаската национална телевизия (RTVE), SWR 2 (Щутгарт, Германия), Морелия (Мексико), Брашов, телевизията на Букурещ и на Клуж (Румъния), радио Бостън WGBH, радио Чикаго WFMT, Далас, Либревил, тайванската национална телевизия и радио Сидни ABC.

Записал е всички етюди на Шопен със заглавие Verso, компактдиска “Live in Villa San Lorenzo” с контрабасиста Алберто Бочини (NBB Records), цялата „Гойески“ от Енрике Гранадос (Verso) както и компактдискове “Minds” (цигулка и пиано) и „Без сезони“ (“No Seasons”) (цигулка, глас, пиано и оркестър) с цигуларя Ара Маликян и камерен оркестър с нестопанска цел. Неотдавна излезе дискът “2+2 4 Капустин” с музика от Капустин с премиерни записи на неговия концерт за две пиана и ударни инструменти с Людмил Ангелов и Neopercusion. През февруари 2012 г. излезе дискът му „С поглед назад към Шопен“ (“Looking back over Chopin”) заедно със саксофониста, флейтиста и кларинетист Анреас Притвиц, с една нова перспектива по музика на Шопен, от импровизационна гледна точка. Този диск е записан и представен от музей „Тисен-Борнемиса“ в Мадрид. Наскоро записва „Циганско вдъхновение“ (“Gyspy Inspiration”) с флейтиста Винсент Морело за Eudora Records.

От 2010 до 2019г. той работи като артистичен директор на поредицата концерти „Среща с класиците“ (“Cita con los Clásicos”), в Гуадарама и от 2014 г. също от фестивала, който е организиран от Sierra Musical в Мадрид. Той е част от преподавателския състав като преподавател по пиано в музикалното училище на Музикален форум Музике, в Мадрид. От 2020 г. той е доцент по пиано в Тексаския технически университет „Ева Браунинг“. Неотдавна е удостоен с медала Албенис за неговото изпълнение на Сюита „Иберия“ от Албенис.