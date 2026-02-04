Симфониета Враца започва 2026г. с „Дълго създавани шедьоври“

На 5 февруари от 19.00 ч. в Градската концертна зала във Враца ще се проведе симфоничния концерт „Дълго създавани шедьоври“. Солист ще бъде Кай Гергов (цигулка), а диригент -Владимир Бошнаков

В програмата:

Й. Щраус (син) – Валс „Приказки“ (Feenmärchen), оп. 312 (премиера за България);

Й. Брамс – Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп. 77;

Ян Сибелиус – Симфония № 7 в до мажор, оп. 105 (премиера за гр. Враца)

200-годишнината от рождението на Й. Щраус (син) вдъхновява идеята повечето от концертите през този сезон да се откриват с творба от „Кралят на валса“! „Приказки“ дава началото на концертната

програма, която разказва приказка за две произведения, които в продължение на години съзряват в творческото съзнание на своите създатели. И Брамс, и Сибелиус преминават през процес на търсене, в който първоначалната идея претърпява различни метаморфози, докато открие своята съвършена форма, за да отправи красивите си послания!

Билети на касата в Билетен център "Гъбката" във Враца.