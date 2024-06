Д-р Роберто Стабиле от „Чинечита̀“ разкрива пред Classic FM нови мостове в киноиндустрията на България и Италия

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с д-р Роберто Стабиле, ръководител на специалните проекти в световноизвестната киностудия „Чинечита̀“ и на международните отношения в ANICA (Националната асоциация на аудиовизуалните и цифровите кинематографични индустрии) в превод на Кристина Ражданова от Италианския културен институт в София, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Вчера, 20 юни, в Casa Libri бе представен проекта ITALIAN SCREENS: Ново италианско кино без граници. Събитието се осъществява ежегодно в редица държави по света, а през октомври за пръв път ще се състои и в България като част от десетото издание на Синелибри (18-22 октомври 2024).

Събитието има за цел да събере на едно място представители на киноиндустрията от България и Италия, които да обменят контакти и идеи за предстоящи колаборации, проекти, филмови продукции. Специален гост бе д-р Роберто Стабиле, а своите приветствени слова поднесоха както директорът на Италианския културен институт в София г-жа Мария Маца, така и изпълнителният директор на Националния филмов център Петър Тодоров.

В рамките на проявата в София се проведе и прожекция на филма Все още има утре (C'è ancora domani).

Припомняме ви, че през февруари тази година тогавашният министър на културата Кръстю Кръстев се срещна с д-р Роберто Стабиле. По време на срещата в Министерството на културата, на която присъстваха ресорният зам.-министър на културата Виктор Стоянов и директорът на културния ни институт в Рим г-жа Жана Яковлева, бяха обсъдени възможностите за съвместни проекти в сферата на киноиндустрията и сътрудничество в областта на аудиовизията между двете страни. Министър Кръстев оцени високо споделения положителен опит от д-р Стабиле по отношение на популяризирането на различни градове като желани филмови дестинации. Двамата разговаряха още и за идеята да бъде създаден фонд „Италия – Балкани“, благодарение на който страните от нашия регион ще получат по-големи възможности за продуциране и разпространение на филми на запад, като ще се повиши и конкурентоспособността на българското кино. През октомври предстои и среща на ниво министри на културата в Рим, където ще се включат и останалите балкански страни.