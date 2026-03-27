Д-р Мария Вълчанова: Националният филхармоничен хор ще изнесе два духовни концерта през април

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с д-р Мария Вълчанова- хормайстор на Националния филхармоничен хор, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 1 април 2026, сряда, от 19:00 ч.в зала „България“ ще се проведе Концерт на Националния филхармоничен хор с диригент Кирил Търпов. В програмата ще прозвучи Литургия „Св. Йоан Златоуст“ от Пьотър Илич Чайковски. Концертът е посветен на 100-годишнината от рождението на Проф. Димитър Русков. Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Чайковски не посещавал редовно църквата, но бил дълбоко привързан към обредите и музиката на Православната църква. Той пише на своята покровителка Надежда фон Мек: „Както виждате, аз все още съм свързан с Църквата, но от друга страна отдавна съм престанал да вярвам в догмата.“ По-нататък добавя, че често присъствал на Литургията и Вечернята: „Всеки, който се опитва да проникне в смисъла на всяко богослужебно действие, ще бъде развълнуван до дъното на душата си... Няма нищо по-въздействащо от това да влезеш в стара църква в събота, да стоиш в полумрака, докато ароматът на тамян се носи във въздуха, потънал в дълбоко съзерцание в търсене на отговор на онези вечни въпроси – откъде, кога, накъде и защо?“

Създаването на „Литургията на св. Йоан Златоуст“, която Чайковски започва през 1878 г., е плод именно на тази дълбока емоционална връзка с православното богослужение и макар творбата и днес често да се смята за прекалено „западна“, по дух тя е истински руска. Чайковски композира всички основни части на Литургията – общо петнадесет. Въпреки силно драматичното третиране в някои раздели и типично руското удвояване на октави и квинти, хоровото писмо като цяло се отличава с простота и прозрачност, каквито изисква превъзходството на текста в православното богослужение. В някои части Чайковски използва бърз хоров речитатив, характерен за руската традиция. Композиторът бил наясно, че трябва да придаде на всеки опит за композиране за Църквата правилната литургична атмосфера и затова разчита в голяма степен на богатството на самото хорово звучене, без да прибягва до сложна хармонична абстрактност.

На 28 април 2026, сряда, от 19:00 ч. в зала „България“ ще се проведе още един концерт на Националния филхармоничен хор, но под диригентството на Мария Вълчанова. Програмата включва творби на Александър Танев и Любомир Пипков, които ще прозвучат в клавирен съпровод на Светлин Христов. Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим. Програма:

Александър Танев – “Отче наш”

Александър Танев – Тебе поем

Александър Танев – Възкресение (текст – Емилиян Станев)

Любомир Пипков – Две песни из цикъла “Приглушени песни”, оп.80

Александър Танев – “В манастира” за пиано

Любомир Пипков – Два мадригала из “Четири мадригала за смесен хор по стихове на Елисавета Багряна”

Любомир Пипков – Из „Пролетни приумици“

Александър Танев – Лека нощ

Александър Танев – Химн на Св. Климент Охридски