Тази неделя Curiossas покоряват сърцето на София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Надежда Цанова и актрисата Йоана Буковска, разположено в звуковия файл!

На 24 септември от 19.00ч. в градинката до храма Света София ще се състои концерт - спектакъла Curiossas- Жените извън времето и пространството. Проектът се реализира с подкрепата на Столична община, а входът е свободен.

Твърде специфичен романтизмът е символ на директното въздействие върху въображението, освободено от прекалено точния смисъл на думите и ограничаващите форми. Издигайки в култ индивида се спираме върху жената като символ на чувственост и отваряме дискусия за нейното присъствие през епохите. Символ на вдъхновение и интимни откровения жената е основен елемент за постигане на хармония и помирение с природата на човека.

Три представителки на различни изкуства (музика, танц, поезия) се обединяват за да представят творчеството на едни от най-големите личности на романтизма. Това са пианистката Надежда Цанова, прима балерината Веса Тонова, която е и хореограф и режисьор, актрисата Йоана Буковска - Давидова. С тях ще се появи и премиер балетистът Росен Канев.