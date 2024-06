Орели & Вериока ще гостуват на откриващия се днес фестивал CULTURAMA

Your browser does not support the audio element.

Днес започва шестото издание на фестивал CULTURAMA, който ще се проведе под мотото Water Live – музиката на водата! Програмата на фестивала включва 5 мащабни изложби на напълно различни като стил и визуална идентичност автори, обединени от широката тема на водата.

Публиката ще се наслади на открити концерти и музикални и танцови пърформанси от преливащи един в друг жанрове и стилове – класика, джаз, самба, хип-хоп, музика от стъкло, изпълнени от български, френски и полски изпълнители и изливащи се в един истински Празник на музиката / Fête de la Musique.

Всеки може да се впусне в предизвикателството „Открий чешмите на София" в специалната дигитална игра, която е разработена от организаторите от Фондация „Културни перспективи“ и е вдъхновена от силата на водата и необходимостта да я опазваме. Ще има и прожекции на филмите „Солта на земята" с автори световноизвестния бразилски фотограф Себастио Салгадо и режисьора Вим Вендерс и филма „Dambusters – Тhe start of the riverlution" на режисьора Francisco Campos-Lopez Benyunes.

Един от акцентите е гостуването на 22 юни от 20:30ч . в Jazz Club In the mood /ул.Позитано № 52/ в София на френското дуо Орели & Вериока. Те черпят вдъхновение от бразилските музикални източници.Мелодиите им плават от един ритъм в друг на китара, звучаща като мини оркестър. Изтъкани на френски или португалски, текстовете им ще ви накарат да преминете от дълбока горест до освобождаващ смях. Този уникален дует поддържа изискана осанка, деликатност и хумор като трамплин за разпалване на въображението.



Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Орели & Вериока в превод на Благовеста Делчева от Френски институт -София, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Фестивалът CULTURAMA Water Live 2024 e за всички онези градски обитатели, които са готови да пътешестват в рамките на града навътре към себе си и да споделят емоциите си навън с другите.

Фестивал CULTURAMA е част от Календара на културните събития на Столична община.

СЪБИТИЯ на CULTURAMA Water Live 2024&Fête de la Musique:

11 - 25 юни ЧЕРНОМОРСКИ ДИАЛОЗИ / Изложба на открито - Михаил Заимов, Градска градина, София

19 - 26 юни LAPIDARIUM - Николай Сърдъмов , ГАЛЕРИЯ 2.0, ул. „Гурко" 46, София

20 юни - 2 юли POOL/БАСЕЙН - VINCENT RUFFIN/ ВЕНСАН РЮФЕН , Триъгълната Кула, ул. „Мария Луиза" 16, София

20 юни - 2 юли ОСТАНКИ - АКСЕЛ МОРЕЛ С ПЪРВА ИЗЛОЖБА В СОФИЯ Триъгълната Кула, ул. „Мария Луиза" 16, София

ДНЕС:

21 юни, 18:30 ч., Танцово представление РАЗНООБРАЗИЕ - Компания Chriki'Z , Площад Славейков Вход Свободен

21 юни, 19:00 ч. ПОЕМА ЗА ЛЮБОВТА И МОРЕТО , Площад Славейков Вход Свободен

21 юни, 20:30 ч. КЪСЕН ДЖАЗ - Франсоа Салк (виолончело), Венсан Пейрани (акордеон) , Jazz Club In the mood ул. Позитано 52, София

Билети на място и на: www.inthemood.bg

УТРЕ:

22 юни, 17:00 ч. ГЛАС ДУО - концерт на чаши Триъгълната Кула, ул. „Мария Луиза" 16, София, Вход Свободен

22 юни, 19:00 ч. СЪНЯТ НА МАЯ - симфоничен концерт , Площад Славейков Вход Свободен

22 юни, 20:30 ч. ДЖАЗ САМБА ОРЕЛИ & ВЕРИОКА , Jazz Club In the mood, ул. Позитано 52, София, Билети на място и на: www.inthemood.bg

24 юни - 8 юли „FLUID CONTACT" - МАРТА ДЖУРИНА , Градина „Кристал", София