Ина Кънчева: CULTURAMA: PLAYGROUND смесва музикалните жанрове с виртуозни изпълнители от цял свят

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Ина Кънчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

CULTURAMA: PLAYGROUND смесва музикалните жанрове с виртуозни изпълнители от цял свят. Концертите във фестивалния афиш ще се проведат на няколко софийски сцени, пренасяйки публиката в силната традиция на стара и съвременна Европа.

Какво е играта на ноти? Как концертът - със своята музика, но и сцена, публика и колективна енергия - ни въвлича в игра на съпреживяване? Тази година от 13 до 27 юни летният фестивал CULTURAMA посвещава своето осмо издание на играта и нейната връзка с високото музикално изкуство.

В духа на играта - като преживяване и култура на живот, CULTURAMA отново ще преплете класическо със съвременно изкуство, оставяйки силна европейска следа в софийския летен сезон.

Публиката ще може да присъства на френска джаз вечер в градината „Кристал“, мултимедийно представление по Шуберт, Мюлер и Бачински в РЦСИ „Топлоцентрала“, най-мащабното ни събитие до момента - операта „Пътуване към Реймс“ или „Хотелът на златната лилия“ от Джоакино Росини във Военния клуб и експерименталният DJ концерт с електроника по музика на Бах, отново в РЦСИ „Топлоцентрала“.

"Като част от фестивалното преживяване, тази година създадохме и специална интерактивна игра, която кани публиката да се включи още по-активно в света на CULTURAMA. Играта е вдъхновена от темата PLAYGROUND и превръща самото участие във фестивала в лично приключение", заяви пред Classic FM основателят на фестивала, оперната певица Ина Кънчева.