Classic FM започва отбелязването на 30 години с фестивала "Музикални зографи"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката и основател на фестивала Фани Куцарова, разположено в звуковия файл!

Концертът "Пиацола и още нещо" ще постави началото на новия музикален фестивал "Музикални зографи", който се открива на 22 октомври 2024г. от 19.00ч. в голямата зала на Централния военен клуб в София. По този начин Classic FM Radio, което е основен медиен партньор на събитието, ще започне отбелязването на своята 30-та годишнина. Организатор на фестивала е Сдружение "Про Артибус" с подкрепата на Съюза на българските музикални и танцови дейци, Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", Фондация "Българска памет" и Национален дарителски фонд "13 века България".

В концерта "Пиацола и още нещо" ще участват трио Фани Куцарова /пиано/, Венци Трифонов /кларинет/ и Мартин Владимиров /гъдулка/.

Пиано, кларинет и гъдулка – популярни инструменти, но за първи път в комбинация трио. Трима ярки музиканти обединяват усилията си като изпълняват класика и фолклор. Проектът „Пиацола и още нещо“ е плод на творческите усилия и характерните особености на всеки един от членовете на триото. Фани Куцарова е добре позната пианистка не само на родната камерна сцена, Венци Трифонов – мулти-инструментален музикант, известен с творческите си превъплъщения на класическата и поп сцени и накрая, но не по важност, младият и талантлив гъдулар Мартин Владимиров, непрекъснато търсещ и експериментиращ в различни жанрове от фолклор и предкласика до рок музика.



В програмата:

А. Пиацола – „Годишните времена на Буенос Айрес“, „Обливион“, „Милонга за ангела“, „Либертанго“ и обичани фолклорни мелодии - „Дайчово хоро“, „Кюстендилско хоро“, „Горнодиканско хоро“ и „Влашко хоро“