Classic FM Radio ще отличи талантите в Първия национален конкурс "Орфей на бъдещето"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Иван Лечев, Зорница Иларионова и Георги Черкин, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Треньорът в „Гласът на България“ Иван Лечев, цигуларката Зорница Иларионова и пианиста Георги Черкин инициират Първият национален конкурс за цигулка "Орфей на бъдещето", който ще се проведе в гр. София от 31 март до 1 април 2025 г. в Център по себепознание "Орфей". Специална награда ще бъде връчена от Classic FM Radio, което предоставя диплом, статуетка и студиен запис. Това е поредната инициатива за отбелязване на 30 години от създаването на медията, която е част от bTV Radio Group.

Конкурсът има за цел да открие и подкрепи младите таланти в цигулковото изкуство и да предложи възможност за развитие на участниците в една динамична и вдъхновяваща музикална обстановка. Конкурсът ще бъде разпределен в четири възрастови категории, като всеки участник ще има възможност да демонстрира своите умения и артистичност.

Регистрацията за участие може да бъде направена на имейл [email protected]

В националния конкурс „ОРФЕЙ НА БЪДЕЩЕТО“ имат право да участват български цигулари до 19- годишна възраст, които се обучават в България или в други държави. Конкурсът се провежда в Център по себепознание „Орфей“- гр. София, бул. Пейо Яворов 18. Кандидатите са разпределени в 4 възрастови групи:

I възрастова група – участници родени през 2015, 2016, 2017година и по- малки.

II възрастова група – участници родени през 2012, 2013 и 2014 година.

III възрастова група – участници родени през 2009, 2010 и 2011 година.

IV възрастова група – участници родени през 2006, 2007 и 2008 година.

За кандидати, живеещи в чужбина и желаещи да участват в конкурса е предвидена отделна категория – чрез изпращане на линк със запис на тяхното изпълнение в срок до 10.3.2025г. на посочения имейл за контакт, попълнена заявка за участие в конкурс „Орфей на бъдещето“- online и заплатена по банков път такса за участие. Всички останали условия важат и за тях.

РЕПЕРТОАР:

1 възрастова група- 2 произведения с различен характер и времетраене от 5 до 10 минути.

2 възрастова група - 2 произведения с различен характер и времетраене от 8 до 12 минути.

3 възрастова група - 2 произведения с различен характер и времетраене от 10 до 15 минути.

4 възрастова група- 2 или 3 произведения с различен характер и времетраене от 15 до 20 минути.

ЖУРИ:

Участниците се оценяват от жури, съставено от известни български цигулари и педагози. Състав на журито ще бъде обявен непосредствено преди провеждането на самия конкурс.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявка за участие ( по образец)

Копие на акт за раждане

Копие от банкова разписка за преведена сума за участие по банкова сметка на Център по себепознание „Орфей“. Моля, използвайте името на участника в конкурса в основание за плащането:

Обединена Българска Банка АД

IBAN: BG71UBBS80021010953350

BIC: UBBS BGSF

Основание за плащане : Конкурс за цигулари/Име на участника

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

80лв., преведени по банкова сметка на Център по себепознание „Орфей“.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Място на провеждане на конкурса- Център по себепознание „Орфей“- гр.София, бул. Пейо Яворов 18. Документите за участие се изпращат най- късно до 10.3.2025г. на имейл [email protected] Откриване на конкурса за цигулари – 31.3.2025г. в 10 часа. Жребий за реда на участие в различните възрастови групи ще бъде изтеглен предварително от организационния комитет в присъствие на членове на журито. Акт за раждане или документ за самоличност се представят на място, преди началото на конкурса при регистрацията , за справка. Всеки участник в конкурса за цигулари си осигурява корепетитор. Произведенията се изпълняват наизуст. Всички участници ще бъдат уведомени предварително за акустични репетиции в залата преди началото на конкурса. Разходите за транспорт и престой са за сметка на участниците. Кандидатствайки за участие в конкурса вие се съгласявате да приемете всички решения на журито за окончателни. Организаторите на конкурса си запазват правото да заснемат и излъчват изпълненията на кандидатите. Журито на конкурса си запазва правото да не връчва всички награди.

НАГРАДИ:

Във всички категории ще бъдат раздадени първи, втори и трети награди, както и допълнителни награди, осигурени от спонсори и частни дарители. Голямата награда на конкурса за най- ярко представил се цигулар ще бъде на името на проф. Боян Лечев и ще бъде връчена от Иван Лечев – син на уважавания от всички ни професор – парична награда, диплом и плакет. Специална награда за корепетитор ще бъде връчена на името на проф. Снежина Гълъбова. На конкурса ще бъде отличен отделно със специална награда и музикант, който се обучава частно в школа или при частен преподавател и който не учи в музикално училище. Лауреатите на конкурса ще получат възможност за участие в бъдещи концерти в България, съвместно с Държавна опера – гр. Русе, Симфониета “София” и Симфониета- гр.Враца. Специални награди ще получат и двама участници в конкурса , подсигурени от ANP Music Production – професионален звукозапис на солова пиеса в студио. Специална награда и от Класик ФМ Радио – диплом, статуетка и студиен запис.. Награда с участие в Майсторски клас на Зорница Иларионова.

I група

Диплом, златен медал и предметна награда

Диплом, сребърен медал и предметна награда

Диплом, бронзов медал и предметна награда

II група

Диплом, златен медал и предметна награда

Диплом, сребърен медал и предметна награда

Диплом, бронзов медал и предметна награда

III група

I награда, диплом и парична награда

II награда, диплом и парична награда

III награда, диплом и парична награда

IV група - звание „Лауреат“

I награда, диплом и парична награда

II награда, диплом и парична награда

III награда, диплом и парична награда

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Зорница Иларионова – артистичен директор (специалност цигулка)

Георги Черкин- артистичен директор (специалност пиано)

Иван Лечев – почетен член

Кремена Миленкова – организатор и координатор

Милена Павлова- директор на Център по себепознание „Орфей“

Благородна Танева- координатор и преподавател по цигулка в НМУ „Любомир Пипков“