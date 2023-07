Classic Дестинация: „Испания, по-близо“ вдъхновява за пътешествия на столичното летище

Your browser does not support the audio element.

В контекста на испанското председателство на ЕС през тези шест месеца, което преминава под мотото „Европа, по-близо“, изпълнителният директор на Летище София Хесус Кабайеро и испанският посланик Н. Пр. Алехандро Поланко откриха фотоизложбата „Испания, по-близо“. Официални гости на събитието бяха министърът на туризма Зарица Динкова и зам.-министърът на транспорта и съобщенията Анна Михнева-Натова.

Изложбата се състои от 21 емблематични снимки на най-търсените от туристите пейзажи и места в Испания. Сред фотосите се открояват известните от романа "Дон Кихот" на Сервантес вятърни мелници от Кастиля-Ла Манча, лунните пейзажи на Канарските острови, съвременните сгради на музей Гугенхайм в Билбао и на Града на изкуствата и науката във Валенсия, плажовете в Ибиса и т.н.



„Испания е страна с дълбоки корени и разнообразие, вдъхновяваща с магията на своите градове, традиции и история. Градовете и местата, които са представени тук може да са следващата дестинация на преминаващите през нашето летище, от което имаме редовни целогодишни полети до Мадрид, Барселона, Валенсия, Малага, Палма де Майорка и Аликанте. Само за първите шест месеца на 2023 г. до Испания са летели 253 371 пътници, а държавата е четвърта по ТОП дестинации от летище София“. Това заяви Хесус Кабайеро по време на официалното откриване на изложбата.Тя може да бъде разгледана до края на лятото от всички пътуващи през Терминал 2, след преминаване на паспортен контрол.

Н. Пр. Алехандро Поланко изтъкна постепенното възстановяване в пътническия поток между Испания и България и изрази надежда, че броят пътници, както и директните полети, ще се увеличава. По този начин ще се реализира потенциалът, заложен в приятелството между испанци и българи, особено предвид доброто сътрудничество между българския и испанския национални авиопревозвачи. Посланикът на Испания подчерта, че Летище София ще бъде домакин и на още една изложба през есента, която ще покаже отличните приятелски взаимоотношения между Испания и България в Антарктида.

Чуйте повече за идеята на експозицията, туристическите потоци между България и Испания и подкрепата за Шенген в интервюто на Георги Митов-Геми с посланика на Кралство Испания в България Н. Пр. Алехандро Поланко, разположено в звуковия файл под главната снимка!