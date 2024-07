Classic Дестинация: Унгарските национални ценности "Хунгарикуми" представят на Летище София

Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the audio element.

На 30 юли на столичната аерогара бе открита изложбата "Хунгарикуми- уникално от Унгария". На откриването присъстваха Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на Летище София и посланика на Унгария в България Миклош Борош.

Систематизирането на унгарските ценности започва през 2000 г. с широко обществено и професионално съгласуване, което завършва с приемането на Закон ХХХ от 2012 г. за унгарските национални ценности т.нар. „хунгарикуми”.

Това е събирателно понятие, с което се назовават върхови постижения на унгарците в различни сфери на икономиката, архитектурата, техниката, аграрното стопанство, културата, гастрономията, здравето, изкуството и се отличават характерни за тях специфики, уникалност и качество.

Списъкът се съставя според т.нар. „Пирамида на националните ценности”, по строги критерии и от специална комисия и съдържа над 140 елемента, от които статут на „хунгарикум” получават 89 в следните раздели: „Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост“ (26), „Здраве и начин на живот“ (5), „Изградена среда“ (1), „Промишлени и технически решения“ (3), „Културно наследство“ (40), „Спорт“ (3), „Природна среда“ (3), Туризъм и гастрономия“ (8).

Снимка: Институт Лист-Унгарски културен институт

На 18 юни т.г. в списъка с хунгарикумите са включени още три елемента, с които списъкът вече наброява общо 92 хунгарикума: 1. „кочи“ - превозно средство от село Коч, благодарение на което транспортът е удобен и бърз още преди 500 години; 2. бонбоните „салонцукор“, които са неизменна част от унгарската Коледа и са важен продукт в унгарското сладкарско производство, и 3. доматеното пюре „Златен фазан“, известно по целия свят и произвеждано само от домати, отгледани в Унгария.