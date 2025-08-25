Classic Дестинация: Туристически хорове ще се включат в честванията на 130 години организирано туристическо движение

От подножието на Народния театър до върха на Витоша – така Българският туристически съюз (БТС) ще поведе стотици любители на планината по стъпките на първия организиран поход, осъществен от Алеко Константинов преди точно 130 години.

Юбилейните чествания ще се проведат от 27 до 31 август 2025 г. в София и на Витоша и ще съчетаят възпоменателни церемонии, шествия, спортни надпревари и концерти, с участието на обичани български артисти.

Празникът ще започне на 27 август с тържествено поднасяне на цветя в 17:30 ч. на паметната плоча пред Народния театър „Иван Вазов“. В 18:00 ч. във Военния клуб в София ще се проведе официалното откриване на юбилейната програма.

На 30 август честванията ще обхванат центъра на столицата. В 16:30 ч. ще бъдат поднесени венци пред морената на Народния театър, след което между 17:00 и 18:30 ч. ще се проведе празнично шествие до паметника на Алеко Константинов на бул. „Витоша“, водено от атрактивния духов оркестър и мажоретен състав на Ботевград. В 18:30 ч., в чест на Щастивеца, ще бъдат поднесени цветя на паметника му. Вечерта ще завърши с голям концерт пред НДК с участието на Деси Добрева и „Диана Експрес“.

Кулминацията ще бъде на 31 август. От 07:00 до 09:00 ч. ще стартират традиционните Лъвчи походи от с. Железница, „Златните мостове“ и х. „Алеко“. В 09:00 ч. ще бъде даден стартът на планинското бягане „Витоша рън 2025“ пред НДК, с финал на Черни връх.

От 11:00 ч. при хижа „Алеко“ ще отвори щанд на Столична библиотека с „Библиобуса“. Първите състезатели от „Витоша рън“ ще финишират около 11:15 ч., а в 11:30 ч. ще бъдат поднесени цветя на барелефа на Алеко Константинов на Черни връх. В 12:05 ч. ще прозвучи химнът на Република България, след което в 12:15 ч. ще бъде открит Националният туристически събор.

В 13:00 ч. ще се състои награждаването на победителите, а от 13:30 ч. посетителите ще могат да се насладят на концерт на туристически хорове и артистична програма. Празникът ще завърши в 14:30 ч. със закриване на събора, но духът на планината и общността ще остане завинаги.

„Елате да отбележим заедно 130 години любов към планината, свободата и българската природа!“ – призовават от БТС.

Вижте и програмата по часове тук:

27 август (сряда)

17:30 ч. – Поднасяне на цветя на паметната плоча пред Народния театър „Иван Вазов“

18:00 ч. – Официално честване във Военния клуб в София

30 август (събота)

16:30 ч. – Поднасяне на венци пред морената на Народния театър

17:00–18:30 ч. – Празнично шествие до паметника на Алеко Константинов на бул. „Витоша" начело с духов оркестър и мажоретен състав на Ботевград

18:30 ч. – Поднасяне на цветя на паметника на Алеко Константинов

19:00 ч. – Тържествен концерт пред НДК с участието на Деси Добрева и „Диана Експрес"





31 август (неделя)