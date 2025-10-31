Любомир Попйорданов в Classic Дестинация: "Отбелязваме 20 години Дни на предизвикателствата"

Вдъхновяваща ретроспективна изложба, сцена на български и чуждестранни атлети и приключенци и филми, които ще ви докоснат със своите истории, човещина, съспенс и кауза. Това предстои на 20-тото юбилейно издание на "Дни на предизвикателствата" от 5 до 7 ноември 2025г. в Дом на киното в София. Любителите на алпинизма, океанските простори и екстремното ще прегърнат и инициативите за по-чисти планини и за отговорен и устойчив туризъм.

Основателят Любомир Попйорданов подчертава, че фестивалът остава верен на мисията си да вдъхновява и да поставя във фокус опазването на природата и биоразнообразието. Форумът е не само място за филми и приключенски истории, но и за дискусии и срещи между общности, които споделят любов към планината и търсенето на нови предизвикателства. Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Любомир Попйорданов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В София ще пристигнат едни от най-разпознаваемите имена в алпинизма, колоезденето, катеренето и други екстремни спортове. Сред тях са:

Нико Фаврес (Белгия)

Кирил Николов – Дизела

Седрик Тасан

Цветан Иванов и Димитър Михайлов

София Паулус (Германия)

Стефан Иванов и още български катерачи, байкъри, каякари, спелеолози и парапланеристи.

Филмовите ленти покриват екстремни практики из Северния и Южния Ледовит океан и из планините на Чили, Канада, Алпите, Средна Азия, Хималаите и Каракорум. Почти всички филми са с премиерно излъчване за България.

Повече информация може да намерите в сайта predizvikatelstva.com или да последвате събитието във Facebook .

Билетите са в продажба в мрежата на Билет Бг.