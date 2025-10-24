Classic Дестинация: Специалност "Иранистика" на СУ повежда на пътешествие из кюрдската култура

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с г-н Яшар Абдулселямоглу- преподавател от Софийски университет "Св. Климент Охридски", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Специалност "Иранистика" на СУ организира Международната научна конференция по кюрдски изследвания, която ще се проведе на 27-28 октомври 2025 г.

В рамките на конференцията ще бъдат представени доклади в шест тематични панела, насочени към кюрдския език, общество, литература и култура, както и две пленарни лекции:

"Gendering Kurdish History: Recovering Lost Women’s Voices from the Archives" на д-р Фарангис Гадери (University of Exeter) - 27.10.2025 г., 18:00 ч., Конферентна зала; Джендъризиране на кюрдската история: Възстановяване на изгубените женски гласове от архивите

"Fragmented Being and the Quest for Common Meaning: Kurdish Plurality Explored" на г-н Яшар Абдулселямоглу (Софийски университет "Св. Климент Охридски") - 28.10.2025 г., 09:00 ч., Конферентна зала. Фрагментираното битие и търсенето на общо значение: изследване на кюрдския плурализъм

Конференцията е част от дейностите по Научноизследователски проект "Кюрдската идентичност - език, литература и култура".