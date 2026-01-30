Classic Дестинация с пианиста Иван Янъков - от света на Рахманинов до Индонезия

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Иван Янъков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

През 2024г. Иван Янъков осъществи звукозаписа на Третия клавирен концерт на Рахманинов с Лондонския симфоничен оркестър под палката на Найден Тодоров в залата за записи на LSO Saint Luke's. На 6 февруари записът излиза на компактдиск в България. На 8 февруари албумът ще може да бъде закупен в зала "България" след концерта на Иван Янъков със Софийската филхармония под диригентството на Славил Димитров. Събитието е част от новия формат "Фортисимо Академия" и ще бъде с начален час от 17.00ч. Билети за концерта ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

На 27 февруари дискът ще се появи премиерно във всички световни онлайн платформи. Записите са осъществени на пиано Fazioli 278. Албумът излиза у нас под знака на Palms Music и ще бъде представен през пролетта на 2026г. в Милано.

След концерти и майсторски класове в Далечния Изток, Иван Янъков се завръща на българска сцена с изпълнението на Третия клавирен концерт на Рахманинов. Пред Classic FM той сподели, че за първи път го е свирил преди 12 години. Авторитетният музикант разкри подробности и за част от ангажиментите си в Индонезия, както и за ритъма на живот в Джакарта, където прекарва най-дълго време в течение на последния си престой в Азия.

Пианист и диригент, Иван Янъков изнася концерти в над 30 страни в Европа, Австралия, Северна Америка и Азия. Той е изявен солист на водещи оркестри и се е представял в някои от най-престижните концертни зали в света. Един от върховете в неговата кариера е самостоятелният му дебют в рециталната зала на Карнеги хол в Ню Йорк като победител в конкурса Artists International Series. Компактдисковете му са продавани в големите онлайн магазини, като същите албуми и сингли са достъпни в над 120 дигитални платформи, сред които iTunes, Spotify, Amazon, Deezer и YouTube.

Роден в София в семейство на музиканти, Иван Янъков получава висшето си образование в Mannes College of Music в Ню Йорк. Специализира в престижната Академия Киджана в Сиена (Италия) като пълен стипендиант. В периода си в САЩ изнася многобройни концерти из страната, а в България е обучаван от именитите преподаватели Трифон Силяновски и Майер Франк.

Като диригент дебютира с Чешкия национален симфоничен оркестър. В Лондон той основава и ръководи камерния оркестър London Chamber Players и дирижира в градове като Мадрид, Москва, Шанхай и Хонг Конг. Изпълненията му се излъчват на живо от телевизионни и радиопрограми на три континента, включително три концерта от Музея за изящни изкуства в Лос Анджелис. Музиката му редовно звучи в ефира на над 25 радиостанции, сред които националните радиа на Франция, Италия и Испания. В България Янъков е солист на почти всички оркестри, включително Софийската филхармония, КА „Софийски солисти“ и оркестъра на Classic FM. Участвал е в редица престижни фестивали, сред които Европейския музикален фестивал, „Варненско лято“, „Аполония“ и Новогодишния музикален фестивал. Той е съосновател на уникалния проект „Четиримата пианисти“ заедно с НДК, концертите им в Лондон са разпродадени месеци предварително.

Като педагог Янъков редовно провежда майсторски класове в престижни консерватории и университети в Европа и Азия, включително Консерваторията на Бирмингам и НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в София. Той е член на жури на множество международни конкурси, като председателства Първия клавирен конкурс за руска музика в Сан Ремо и конкурса „Ернест Блох“ в Лондон. Съосновател и музикален директор е на фестивалите Siena Belcanto в Италия и Irvine Chamber Music Festival в Калифорния.

Международната преса изтъква уникалната комбинация от техническо майсторство, интерпретативна проницателност и визионерски подход към създаването на музика в изпълненията му: Янъков е внимателен естет и лирик, който създава магия чрез изящния си тонов нюанс и пленява слушателя със своята елегантна звукова интерпретация (Rondo Magazine, Германия). Именно този аспект на Рахманинов — деликатен, но изпълнен с живот, Янъков подчертава (Classica Magazine, Франция).