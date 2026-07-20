Classic Дестинация с Лъчезар Лазаров от БТС: Честваме 60-годишнината на „Опознай България – 100 национални туристически обекта“

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз /БТС/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Жеравна ще бъде домакин на честването на 60-годишнината от създаването на движението „Опознай България – 100 национални туристически обекта“, съобщиха от общинския пресцентър.

Честването ще се състои на 25 и 26 юли в Жеравна. Организатори на проявата са Българският туристически съюз, Туристическо дружество „100-те войводи“ – Сливен, Община Сливен и Кметство Жеравна.

Програмата включва изложба, посветена на движението „100 национални туристически обекта“, тематични щандове, видеопрезентации, демонстрации, лекции и културни прояви. Посетителите ще могат да се включат в творчески работилници, музикални изпълнения, рецитали, игри и томболи. Предвидена е и специална среща с носителите на златни значки на Българския туристически съюз.

Кулминация на празничния ден ще бъде концертът на Деси Добрева.

В рамките на събитието на 26 юли ще бъде организиран туристически поход от село Медвен по екопътеката „Синия вир“.

Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ е създадено през 1966 година, посочиха от пресцентъра. В продължение на шест десетилетия то насърчава хиляди българи да опознават историческото, културното и природното наследство на страната.

Основоположник на организирания туризъм в страната е писателят и общественик Алеко Константинов.