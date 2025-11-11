Classic Дестинация с гл. ас. д-р Райна Бенева от Софийския университет: "Виетнам е новия икономически двигател и туристически магнит"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с гл. ас. д-р Райна Бенева от СУ "Св.Климент Охридски", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Международната конференция „Vietnam Up Close: Heritage, Continuity, Future“ / „Виетнам е близо: наследство, приемственост, бъдеще“ (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 13–15 ноември 2025 г.) е значим научен форум, посветен на съвременните изследвания върху Виетнам и културните му връзки с Европа и света. Събитието се провежда в контекста на 75 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Виетнам и е част от мащабния културно-академичен цикъл „Виетнам: повече близо, отколкото далеч (Видимост и разпознаваемост на изучаването на виетнамски език, култура и общество в СУ ‘Св. Климент Охридски’)“, осъществяван от катедра „Африканистика и индо-тихоокеански изследвания“, специалност „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, ФКНФ, СУ, под ръководството на гл. ас. д-р Райна Бенева.

Форумът събира учени, изследователи и преводачи от над десет държави, които представят оригинални изследвания в областта на историята, филологията, литературата, изкуствознанието, икономиката, антропологията и международните отношения. Тържественото откриване ще бъде на 13 ноември в Аулата на Софийския Университет с пленарни доклади на на проф. Масааки Шимидзу (Университет Осака) - What Nôm materials tell us about language history и проф. Галина Русева-Соколова (СУ) - Bridges of Compassion: Buddhist and Humanist Dialogues between Vietnam and Bulgaria) и проф. Кристина Швенкел (Калифорнийски университет) – Commemorative Dissonance: Sonic Traces of Socialist Worlding.

Програмата включва тематични панели, които разглеждат езиковото и културното наследство на Виетнам, социалните трансформации, процесите на изграждане на идентичност и духовните традиции в съвременния контекст, както и кръгли маси, посветени на историческите и актуални българо-виетнамски отношения, на транскрипцията и адаптацията на виетнамски имена в българския език, и панели, насочени към киното, медиите, ролята на жените и културната дипломация като инструмент на междукултурен диалог и взаимно разбиране.

Конференцията, организирана от Катедра „Африканистика и индо-тихоокеански изследвания“ при ФКНФ в партньорство с Института за изследване на изкуствата при БАН има за цел да укрепи международното сътрудничество в областта на виетнамистиката и да утвърди Софийския университет като регионален център на академичния и културен диалог между България и Виетнам. Диалог, в който знанието и паметта, осмислени през призмата на съвременната хуманитаристика, оформят новите посоки на общите научни и културни хоризонти.

Райна Борисова Бенева е родена през 1978 г. Тя е гл.ас. доктор към катедра Кореистика. Преподава практически корейски език, странознание на Корея, история на Корея, корейският език в КНДР, социо-политически и културни тенднденции в КНДР, Виетнамска култура и др. Има множество публикации на български, френски и английски език. Специализирала е в Република Корея, в Корейската-народно демократична република, във Виетнам и във Франция. Докторската й дисертация на тема "Корейски обреден фолклор (по материали от остров Чеджу)" е защитена през 2008 г. пред ВАК и Специализирания научен съвет по социална антропология и науки за културата. Научните й интереси са в областта на традиционната корейска култура и по специално, обичаи, ритуали и вярвания, на социалните и културни парадигми на Северна Корея, на връзките между България и КНДР, на традиционната култура и културни зони на Виетнам, на българо-виетнамските отношения. Задълбочено работи и върху възможните паралели между Корея и Виетнам в историята и културата.