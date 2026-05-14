Classic Дестинация: Пролет край Дунава във Виена: безплатни атракции за малки и големи

С първите топли дни пролетната атмосфера пристигна и в австрийската столица, особено в районите край Дунав. Известните в цяла Виена овце, които се използват за косене на тревата, отново се завърнаха на Дунавския остров, а по канала Стария Дунав (Alte Donau) вече се движат и водни косачки. За любителите на водни пътешествия е подготвен и любимият кораб Copa Cruise, съобщават от Община Виена - Международни офиси – София.

Подводните растения гарантират високо качество на водата в канала Стария Дунав, но могат да бъдат пречка за къпещите се и за лодкарите. Използването на лодки за косене обикновено започва още през април, за да се контролира навреме растежът на подводната растителност. В разгара на сезона флотата включва 15 амфибийни лодки за косене, както и придружаващи и събирателни съдове.

Специална атракция на Дунавския остров са овцете, които имат много почитатели. От 2019 г. за поддръжката на постоянно затревените площи на острова се грижи стадо овце. Всяка година те пасат по ливадите в северната част на острова и заменят машините. Този начин на косене помага да се поддържа биологичното разнообразие без мирис на бензин и вой на моторни косачки. Допълнителен плюс е фактът, че овцете пасат тревата, без да повреждат горните слоеве на почвата като по този начин освобождават място за нова растителност и защитават местообитанието на различни видове насекоми като пеперуди, богомолки и скакалци.

След зимната пауза и корабът Copa Cruise отново свързва градския плаж CopaBeach със северната част на Дунавския остров. Електрическият катамаран предлага място за 20 души. Благодарение на соларните панели на покрива му около една четвърт от необходимата енергия се осигурява от слънчева енергия.

В последна фаза на обновяване се намира крайбрежната зона за отдих "Кей 22" (Pier 22). От 2023 г. насам пространството от 13 000 квадратни метра край водата се преобразява на няколко етапа и вече се е превърнало в притегателно място за посетители. На мястото на старите постройки има просторен парк с многобройни площи за отдих, платформи за слънчеви бани, свободен достъп до водата и фитнес зона на открито. Голяма покрита спортна зона е на разположение на всички желаещи още от миналата есен. Отсрещният бряг, CopaBeach, също привлича посетители с множество заведения за хранене и възможности за отдих. И двете зони за лятна почивка в големия град са лесно достъпни с метрото или с велосипед.