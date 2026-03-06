Classic Дестинация: Празникът Холи в Индия през погледа на гл. ас. д-р Александър Богданов

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с гл. ас. д-р Александър Богданов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Тази година на 4 март се провежда ПРАЗНИКЪТ НА ЦВЕТОВЕТЕ. Холи (Holi) е един от най-популярните индийски празници, известен като „Празникът на цветовете“. Той отбелязва настъпването на пролетта и победата на доброто над злото. Датата му се определя по лунния календар (на пълнолуние през хиндуисткия месец Пхалгуна, февруари–март). На самия ден хората, без значение тяхната каста, се замерят с цветни прахове и вода – като израз на радост и временно премахване на социалните граници.

На 7 март Посолството на Индия организира празника Холи в София от 12 до 14 часа.

Празникът се свързва и с игрите между бог Кришна и любимата му Радха, което придава на цветовете и любовно-игрова символика. Холи днес е празник на общността: хората се събират, пеят, танцуват, посещават роднини и приятели, споделя се храна.

Снимка: Embassy of India

Извън Индия празникът се отбелязва от индийската диаспора и в университетска среда като културно събитие. Със студентите в специалност Индология на СУ обикновено го отбелязваме по-скромно – като културна среща с индийската традиция и разговор за митологията и символиката на празника, както и, разбира се, с взаимно обагряне с цветове между преподаватели и студенти.

Гл. ас. д-р Александър Богданов е възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" - завършва бакалавърската и магистърската ѝ степени и защитава докторат. В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е главен асистент по хинди, урду и превод. Води извънуниверситетски курсове по хинди и санскрит. Основните му академични интереси са в сферата на езиковото обучение (хинди, санскрит и урду), превода, литературата - класическа санскритска литература и съвременна поезия на хинди, и етнокултурните изследвания. Години наред изучава племенните общности в Индия, включително с теренни проучвания в Ладакх. Автор е на документалния филм в две части „Индия: усещане и опит“ (2015) по повод 30-годишнината на специалност "Индология" в СУ и на няколко тематични изложби с авторска фотография от Индия.