Показват „Египетски култове край Черно море“ в Александрия

Изложбата „Египетски култове край Черно море“ беше открита в Александрийската библиотека по случай 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Египет, съобщава БТА.

Тази 100-годишнина е предшествана от хилядолетна история на взаимодействие между българските и египетските земи, като Александрия има ключово място в него, каза българският посланик Деян Катрачев. От миграцията на древни траки в Египет в края на бронзовата епоха, през участието на св. Атанасий в събора в Сердика през 343 г., установяването на българска колония от предприемачи и търговци в Александрия в продължение на над осемдесет години през периода на Възраждането до емиграцията на българското царско семейство в средиземноморския град след падането на монархията през 1946 г.

Изложбата, организирана от българското посолство в Кайро, е част от проекта „Тракия и Египет в гръко-римския свят“, ръководен от д-р Весела Атанасова от Института за балканистика с Център по тракология към Българска академия на науките (ИБЦТ-БАН), която присъства на откриването. Тя е и куратор заедно проф. Лоран Брико от Университет Тулуза III, а дизайнът и предпечатната подготовка са дело на Ели Филипова.

Плакатната експозиция показва исторически паметници от античните градове по крайбрежието на Черно море Херсонес Таврически (Крим), Олбия (Парутино, Украйна), Тирас (Белгород-Днестровски, Украйна), Томи (Костанца, Румъния), Аполония Понтика (Созопол, България), Месамбрия (Несебър, България), Одесос (Варна, България), Бизантион (Истанбул, Турция), Вани (Грузия) и др. Паметниците, които илюстрират проникването на египетските култове в региона, са представени в седем раздела според вида им – епиграфски паметници, предмети от кост, теракота, бронз, скулптура, геми и пръстени, както и монети.

Смята се, че първите контакти на черноморското крайбрежие с Древен Египет са установени в началото на I хилядолетие пр. Хр. Многобройните египетски или от египетски тип амулети, открити в гръцките колонии Херсонес Таврически, Олбия, Аполония Понтика и Месамбрия, свидетелстват за ранното развитие на тези търговски и културни отношения.

След смъртта на Александър Велики през 323 г. пр. Хр. и идването на власт на династията на Птолемеите в Египет някои култове от долината на Нил се разпространяват в източното Средиземноморие и достигат крайбрежните райони на Черно море. Към техните египетски корени бързо се добавят александрийски и гръцки черти, които улесняват приемането им местното население.

Експозицията ще остане в Александрийската библиотека до 17 февруари, а по-късно ще бъде представена и в Кайро.