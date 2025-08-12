Classic Дестинация: Показват "Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар“ в София

От 13 август 2025 г. Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) представя нова изложба, посветена на едно от впечатляващите археологически открития в България през последните години. Експозицията е озаглавена „Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар“ и включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на с. Капитан Петко войвода, община Тополовград.

Сред експонатите, които публиката ще види, са железен нож със златни апликации и полускъпоценни камъни, златна гривна с отлети малки фигурки с полускъпоценни камъни, златна огърлица, златен пръстен с желязна плочка, златен венец, златни апликации от ризница, златни мъниста от конска амуниция. Акцент в изложбата е и масивният златен начелник от конска сбруя с изображение на змия, който беше показан за първи път по-рано през годината като част от изложбата „Българска археология“.

Откритията са резултат от спасителни археологически разкопки на Могила 1, част от некропол с общо седем могили, в местността „Тумбата“, проведени през 2024 г. под ръководството на Даниела Агре и д-р Деян Дичев и с участието на специалисти археолози.

В центъра на могилата археолозите са открили гроб на виден тракийски воин – аристократ, погребан в разкош и воински почести. Ритуалът включва кремация на клада, върху която са положени неговото въоръжение, златни дарове и лични вещи. До него е кремиран и неговият кон, върху който са поставени три железни юзди и украси към три сбруи. Погребението датира от късноелинистическата епоха.

Разкритите богати материали имат нужда от изключителна грижа по консервация и реставрация, за да станат достояние на широката публика. Процесът по реставрация допълнително се утежнява от обстоятелството, че заради кремирането на тялото много от предметите са били тежко засегнати от високата температура. За съжалениe, някои от тях - невъзвратимо. Представените в настоящата изложба находки са реставрирани от специалисти-реставратори от лабораториите на НАИМ-БАН (д-р Петя Пенкова) и РИМ Ямбол (Георги Илиев).

Средствата за реставрацията са осигурени от Министерството на културата на Република България, националната програма за научна инфраструктура ИНФРАМАТ и НАИМ-БАН.

Процесът продължава. След неговото приключване находките от най-новото тракийско съкровище, открито на територията на България, ще бъдат върнати в Общински историческия музей в Тополовград.

Изложбата ще бъде достъпна за посетителите на Археологическия музей в София до 17 октомври.