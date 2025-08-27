Classic Дестинация: Платанът на Моцарт привлича туристи във Виена

Всеки, който се разхожда из Виена, ще забележи множество паметници. Но не всички са изваяни от камък или отлети в калъп. Над 400 паметника във Виена са дело на най-великата художничка – природата. Такива природни паметници могат да бъдат открити във всички виенски райони, съобщават от Община Виена - Международни офиси – София.

Подробен списък е наличен на градската карта на Виена www.umweltschutz.wien.gv.at/umweltgut или на уебсайта на Отдела за опазване на околната среда www.umweltschutz.wien.gv.at/naturschutz/gebiet/naturdenkmaeler. Не пропускайте да разгледате тези природни паметници, докато се разхождате наблизо. Повечето от тях са обозначени с табели и лесно се разпознават. Не всички са публично достъпни - някои са разположени в частни дворове или градини. Въпреки това голяма част от тях могат да бъдат посетени по всяко време и предлагат специален, а може би дори нов поглед към „старата“ природа във Виена.

Какво представлява един природен паметник

Природните паметници са отделни дървета, групи дървета или алеи, водни басейни, скални образувания или други характерни за ландшафта, редки или исторически природни формации. Тези обекти се обявяват за природни паметници с решение на виенската служба за опазване на природата – практика, която съществува от почти 100 години.

Много природни паметници впечатляват със своята възраст, външен вид или с културното или научното си значение. Потокът Маутнервасер в Пратера, например, заедно с неговата растителност, е реликва от стари крайречни лъки. На улица Каленбергер може да се проследи нивото на морското равнище от древни времена. Историческото озеленяване на фасадата на Академията за изящни изкуства във Виена е толкова старо, колкото и самата сграда, построена около 1900 г. Дървото на Юда във вътрешния двор на старата болница в девети район е рядкост за нашите ширини и впечатлява със своите внушителни клони и великолепни виолетови цветове. „Вкаменената гора от Наход“ в градината Бурггартен е фосил от иглолистни дървета на около 280 милиона години. Единствената засега открита историческа скална основа в центъра на Виена се намира в девети район, на улица Прехтлгасе.

Природните паметници във Виена са защитени от закона, а собствениците са задължени да се грижат за тях и да ги поддържат. Дейности, които могат да застрашат природен паметник, по принцип са недопустими или в отделни случаи подлежат на специално разрешение.

Посещение без входен билет

Ако природните паметници можеха да говорят, много от тях щяха да разказват истории от миналото.

Смята се, че Платанът на Моцарт на Ренвег е съществувал още приживе на композитора, когато той е давал уроци по пиано в съседната къща. Платанът на Люгер в центъра на града е засаден през 1928 г. - след смъртта на бившия виенски кмет и след откриването на паметника му. Още един виенски кмет и още един платан: предполага се, че Карл Зайц през 1929 г. сам е засадил този платан край долния участък на Стария Дунав по време на мандата си. Бялата черница на Вайсгерберленде е свидетелство за производството на коприна във виенските предградия през XVIII век - дърветата са били използвани като храна за копринените буби.

Природните паметници не се определят само от възрастта – те могат да бъдат и ценни местообитания за редки видове. На ливадата Залцвизе в Пенцинг расте сибирски ирис, а в района на езерото се срещат огнени саламандри и зелени гущери. Хълмът Голдберг във Фаворитен е дом на строго защитения лалугер, а гробището Щамерсдорфер е спокойно обиталище на горската ушата сова.