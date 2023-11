Classic Дестинация: Пианистката и композитор Мария Каракушева засне видеоклип в екзотичния Мадагаскар

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Мария Каракушева в рубриката ни Classic Дестинация, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Винаги смело търсеща пресечените точки на класическата музика със съвременното звучене, българската композиторка и пианистка Мария Каракушева не спира да изненадва с вълнуващи авторски композиции и тази есен представя видеоклип към Englightening, заснет сред естествения декор на екзотичния остров Мадагаскар.

Дълбоко емоционална и силна като послание, Enlightening е композиция, в която е закодирано артистичното ДНК на Мария, която вярва, че музиката е вълшебен език. В авторските й композиции винаги се усеща триумфа на духа и една голяма част от тях са предизвикани от промени и преживявания в личния й живот. Така преди година, Мария и екипът й представиха композицията Nine, провокирана от преживяванията й като майка.

Снимка: Личен архив на Мария Каракушева

В продукцията, която ангажира изцяло местен екип, се включва и мис Мадагаскар – Валери Бингера, която пътува за различните локации на снимките с едногодишната си дъщеря и изумява всички в екипа с професионализма и отдадеността си.

Шест локации, които спират дъха с красотата и екзотиката си, оживяват във видеото, което среща Мария и героинята на Валери в различни моменти и ситуации, които напомнят ту на реалност, ту на сън. Магичното преживяване, в което музиката е водеща, оставя отворен въпроса и за зрителите – това истина ли е или блян, и избраните места за снимки само подсилват този ефект.

Мистиката и енергията на Мадагаскар са търсен елемент във видеоклипа, който Мария и екипът ѝ заснемат за няколко дни. Впечатлена от професионализма им, тя се доверява и на местен моден дизайнер за избора на роклите, с които се появява героинята й.

„Приключението Мадагаскар. Така бих определила целият ми престои. Трябва да изживееш Мадагаскар за да го разбереш. Градове без светофари (дори в столицата), междуградски пътища без асфалт, логистично много труден за овладяване остров. Въпреки това снимките се проведоха в над 5 локации, главно природни, за да обхванем красотата на Мадагаскар. Екипът пътува над 30 часа по суша и вода, за да се преместим от столицата (Антананариво) и околностите към Носи-Бе. Две от роклите ми са създадени от известен мадагаскарски дизайнер, който се включи в екипа!“, коментира за снимачния процес Каракушева.

В началото изпитвала притеснения, защото заложила на местен и непознат екип, който, разбира се, притежавал добри препоръки и впечатляващи портфолио с проекти. „Страховете ми се стопиха почти веднага, още на първата ни среща. Сега, от дистанцията на времето, мога да кажа, че имам нови приятели и бих се върнала да снимам отново там!“

Сюжетът на видеото се развива като в късометражен магичен филм, в който главната героиня (Валерѝ) заспива и се събужда всеки път в напълно нов и приказен пейзаж - тропическа гора, приказен водопад, авантюристична джунгла и всеки път общия елемент е музиката на Мария Каракушева, която я въвлича в един приказен свят, където всичко е възможно. Ролята на Мария е мистична, защото героинята й се появява само в сънищата на Валерѝ, а финалът остава отворен за различните интерпретации на публиката.

Мария Каракушева е съвременна класическа пианистка и композиторка, привлечена от идеята да интерпретира смело класическата музика. Така се ражда първият й проект – Classic in the house (2010 г.), който се радва на голям успех. Дебютният й солов албум Hearteclispe се появява през 2020 г. и отразява артистичната й мисия – „да пиша истории с послания към всички чрез композиции, които възпроизвеждат цялата палитра от емоции и чувства. Да създавам музика на бъдещето, която отразява съвременните нюанси.“ Автор е на музиката за няколко документални и игрални филми. Дебютът ѝ е със Speculators (Борсови играчи), който излезе на големия екран през 2022 г., съвместен проект с българскиямузикален продуцент Иван Шопов и им донесе първата номинация за най-добър композитор на българската филмова академия, Beaujolais, късометражен филм, появил се през 2021 г.,„Пеперуда кацна на рамото“, документален филм, 2018 г, и късемтражния филм „Абел“, 2023 г.