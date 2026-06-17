Classic Дестинация: Наближава официалното откриване на "Камино България"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Любомир Мечев и Христина Йенсен, инициатори от Сдружение “Път към мощите на Св.Йоан Кръстител” и пътешественици по Камино де Сантяго!

Предстои официално откриване на българския поклоннически маршрут от Малко Търново до мощите на св. Йоан Кръстител в Созопол. При завършването на поклонническото пътуване, всеки участник ще получи църковна грамота, подписана от Сливенския митрополит Арсений.

Официалното откриване на пътя до мощите на св. Йоан Кръстител ще се състои на 19 юни на площада в Малко Търново и на 23 юни в Созопол, а в София представянето му ще бъде на 17 юни в Институт Серевантес.

"Камино България" е създадено по вдъхновение от поклонническия път Камино ди Сантяго. Организаторът на българския маршрут Любомир Мечев за първи път през 2010 изминава древната поклонническа мрежа от маршрути в Европа. Мечев и съпругата му Христина Йенсен пробно изминават пътя от Малко Търново до Созопол през изминалата година.

Камино България започва от Малко Търново, минава през селата Стоилово, Заберново, Визица, Писменово, стига до Приморско, от там до Созопол през Аркутино и Ропотамо. Според организаторите поклонническият път може да се измине за пет дни със среден ход.

Има планове за откриване на още два маршрута преминаващи през Царево и Бургас през следващите две години.