Classic Дестинация: Млади моделиери вплитат богатия фолклор на Родопите в колекциите си

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Пепа Велева от Фондация “Open Space”, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Приключи първият етап на проекта за изкуства Echo Academies на фондация “Open Space”, който има за цел да насърчава млади и изгряващи европейски таланти. Участие в конкурса, който се проведе в Художествената галерия в гр. Смолян, взеха десет млади дизайнери от България, Италия, Испания, Нидерландия, Литва, Турция, Косово и Албания.

Преди броени дни професионалното жури в състав: проф. д.н. Любомир Стойков – председател на Академията за мода и преподавател в Националната художествена академия, Мария Георгиева-Савова – главен редактор на сп. Elle – България, Албена Свещарова – моден дизайнер, Симеона Савова – Коруева – художник и Галина Ганова – специалист по художествен текстил, селектираха само три модни колекции, които ще бъдат финансирани за производство. Дизайнерите, избрани от журито са: Илка Ахиу (Косово), Йордан Михалев (България) и Хосе Мари (Нидерландия), като се съобразиха с критерии като иновативно и интересно предаване на темата, експериментални елементи и потенциал на колекцията да бъде реализирана и носена.

Илка Ахиу (Косово) представи колекция, която се характеризира с виталност, цветност и жизнерадостност. По много приятен начин включва традиционното каре от родопска носия и пластенето като техника, която оживява и придава игрив характер на дрехите. В нейната работа преобладава колорита и етно излъчването.

Йордан Михалев (България) презентира изискана мода, предлагаща добра спойка между традициите и новото време. Детайлите, заимствани от родопска носия присъстват в облеклото, но с модерен прочит, не натрапващи се, а придаващи изисканост. Колекцията показа облекла, които се продават и биха се носили.

Хосе Мари Ста Иглесиас (Нидерландия), напомни с колекцията си, че големите дизайнери умеят да разчитат кодовете и майсторски да ги пренесат в новото време. Смело и интересно решение в неговата работа е новият живот, който дава на декорацията с гайтани. Творецът показа заиграване с формата на носията и експериментация с геометрията.

Председателят на УС на Фондация “Open Space” Пепа Велева определи изборът на журито за много прецизен и внимателен. Според нея, „и трите колекции успешно интегрират традиционни фолклорни елементи в своите творби, придавайки им свежест и съвременност. Тези дизайнери имат потенциал да обогатят съвременната мода чрез новаторски и интересни идеи. Изборът им е олицетворение на модната креативност и потенциал за иновации в бъдеще“. Пред Classic FM тя поясни, че победителите ще получат финансиране за производството на колекциите си, които се очаква да бъдат готови в края на месец април 2024г.

„На първо място, всички участници демонстрираха стремеж да опознаят, анализират и интерпретират родопския фолклор и родопската носия в своите проекти. Второ, повечето от тях предложиха оригинални концепции успоредно с обилното използване на ръчния труд и спазване на устойчивите и етични критерии за създаване на облекла. Трето, пролича интерактивната мотивация на кандидатите творчески да хвърлят мост от традицията към съвременността, от една страна, и от друга - да адаптират модерния стил към непреходните ценности на българската народна култура. Редом с тримата финалисти, поздравявам също и отлично представилите се Емма Милицевиц (Холандия) и Ерика Жанави (Литва) за техния професионален дизайн и високо качество на проектите“, изтъкна председателят на журито проф. д.н. Любомир Стойков. Той изрази удовлетворението си от конкурса за млади дизайнери, чудесната идея и перфектната организация.

Членът на журито Мария Георгиева-Савова изрази възхищението си към участниците „Илка Ахиу от Косово, в чиито модели видях колорита на Родопите, за Йордан Михалев от България, който показа на журито професионален и креативен подход по темата, както и за Хосе Мари Ста Иглесиас от Нидерландия, в чиито скици се усеща елегантността на родопската жена през призмата на модерния прочит. Изключително много ме зарадва фактът, че повечето участници в конкурса бяха заложили на устойчивите практики в концепцията на заданието!“.

През април 2024 година, победителите ще представят своите готови колекции пред публика. Участниците трябва да се съобразят с изработването на тоалетите с нужното качество и стратегия за представяне, както и да успеят да достигнат до публиката. На база на тези два показателя, и трите колекции ще бъдат отличени и наградени с парични награди. В следващите месеци с тях ще работят професионалисти от CUMEDIA (Белгия), Echo Academy Smolyan и микро организация от техните държави, които те сами си избират. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и Национален фонд „Култура“.