Classic Дестинация: Максим Бехар приканва с книга на кулинарно пътешествие в Сейшелите

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Почетния генерален консул на Република Сейшели в България Максим Бехар, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Сейшелски рецепти и още за „Рая на Земята" е новата книга на световно признатия PR експерт и Почетен генерален консул на Република Сейшели в България Максим Бехар. Той представи изданието в поредица от събития, сред които „Денят на Африка" 2023 и Пролетния панаир на книгата в София.

Това е първата по рода си книга у нас, изцяло посветена на кухнята и културата на островната държава. В нея Максим Бехар разкрива не само вкусни и автентични сейшелски рецепти, но и непознати факти и удивителни истории за Сейшелските острови, известни като „Рая на Земята". Авторът представя любимите си 25 рецепти, съчетаващи уникалните вкусове и аромати на креолската кухня със сейшелски продукти, които могат да бъдат лесно набавени и у нас. Книгата предлага на читателите и истинско пътуване до екзотичните острови, като ги запознава с интересни аспекти на живота на местните жители и техните традиции, както и с най-популярните места, които трябва да бъдат посетени, за да се усети духа на Сейшелите.

„Вярно е, че любовта към една държава може да бъде създадена чрез нейната кухня, природа и хората. Тези три основни аспекта наистина оказват най-силно впечатление и върху туристите на Сейшелските острови. Освен на живописна природа и изключително гостоприемство на местните, посетителите се радват и на вкусна традиционна храна, която прави пътуването им още по-незабравимо. Сейшелската кухня е един от техните най-големи съкровища и се надявам с тази книга да стане още по-известна в България и това да доведе до повече туристи, които да посетят тази прекрасна дестинация и да опознаят нейните богатства", споделя Максим Бехар.

„Сейшелски рецепти и още за „Рая на Земята" е шестата от книгите на Максим Бехар, които пожънаха голям успех през последните години. Изданието съществува в аудио и електронна версия и се превежда на няколко езика. Сред постиженията на Максим Бехар като автор са бестселърите „Пет минути до утре" и „Световната PR революция", която постигна впечатляващ успех и се нареди в класацията на Топ 100 PR книги на всички времена, според една от най-престижните глобални класации за книги BookAuthority.