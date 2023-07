Classic Дестинация: "Кино за пътешественици" ни отвежда за 10-ти път в екзотични кътчета от света

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с организатора Здравко Григоров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Предстои 10-тото издание на поредицата "Кино за пътешественици" в Културен център Г-8 и Евросинема в София. Филмовата панорама ще продължи от 1 до 17 август 2023г. Откриването е на 1 август от 18.45 с презентацията "С камион из Африка" на Здравко Григоров и Ангел Хаджийски, която ще бъде последвана от ексклузивна прожекция на филма "Аз и Африка". 90-минутната копродукция на Мароко-ЮАР е режисирана от Крис Грийн и Отман Золати.Сюжетът запознава зрителите с Отман, който никога не е напускал родното Мароко и от малък иска да стигне до най-южната точка на Африка. Той е само на 20, има едва 80 долара в джоба, а мечтата го зове. Заминава съвсем неподготвен, но пътят го учи на всичко. Една детинска авантюра се превръща в епично пътешествие. За почти 4 години той изминава над 30000 км през 24 държави. Тръгва на колело, а стига до крайната точка на скейт. На пътя му застават гладът, жаждата, маларията, безкрайни въртележки с визи и един арест, но нищо не може да го спре. На много места си мисли, че го чакат врагове, а открива приятели. Домът му липсва, но вече обмисля накъде да продължи. А опасната, тъмна и сурова Африка се оказва един колоритен и жив континент, пълен с изненади.

Цялата програма на фестивала е публикувана ТУК