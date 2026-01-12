Classic Дестинация: Япония през фотообектива на актрисата Симона Халачева

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с актрисата Симона Халачева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

От 7 до 17 януари в галерия „София“ на Столична библиотека софийската публика ще има възможност да посети фотографската изложба „ありがとう、日本! / Arigatō, Nihon!“ („Благодаря ти, Япония!“) на Симона Халачева – визуално и сетивно пътешествие в страната на изгряващото слънце.

Изложбата представя документална фотография, заснета по време на двуседмичен престой на авторката в Япония, посветен на изследване и опознаване на местната култура, архитектура, храна, хора и изкуство. Кадрите са заснети в градовете Токио, Киото, Окаяма, Нара, Осака, както и на остров Наошима.

Значителна част от фотографиите са заснети на филм с Mamiya C330 – японски фотоапарат от 60-те години на ХХ век. Черно-белите изображения са ръчно копирани върху ръчно изработена светлочувствителна хартия като жест на уважение към традициите, уменията и отдадеността на японските занаятчии и творци.

Фотографиите, заснети с дигитален фотоапарат, също японско производство, са представени като принтове върху художествена хартия.

Основната идея на изложбата е чрез фотографията да бъдат преплетени два на пръв поглед различни, но хармонично съжителстващи свята – светът на традициите и занаятите и светът на дигиталното и технологиите.

В рамките на изложбата ще се проведат и творчески работилници, организирани с участието на Японския културен център „Кокоро“, които допълват преживяването и разширяват диалога с японската култура.

След ателиетата по Кинцуги и Оригами за деца (6+), които се проведоха на 9 и 10 януари, останалите специални събития в рамките на изложбата са следните:

15.01. – ШОДО | 19:30

17.01. – Оригами за деца (6+) | 12:30

Организаторите отправят покана към гражданите и гостите на София и техните деца да посетят напълно безплатно изложбата и съпътстващите я събития и чрез образи, изкуство и живо културно преживяване.да се потопят в атмосферата и духа на Япония.

Проектът се реализира с партньорството и подкрепата на Посолство на Япония в Република България, Японския културен център „Кокоро“, Столична библиотека и фестивал CULTURAMA.