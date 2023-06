Classic Дестинация: Днес завършва 75-тия поход "По пътя на Ботевата чета"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от Лъчезар Лазаров – изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, който разкрива повече за кампанията "Хижа на годината" и тазгодишния поход, разположен в звуковия файл под главната снимка!

На 27 май (събота) в „Ботев парк“ в Козлодуй официално бе даден стартът на 75-я Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица“ - най-масовата патриотична проява в България и Европа.

147 години след безсмъртния подвиг на Ботевата чета и тази година близо 1500 деца, средношколци и възрастни от 16 области на България поеха по Алеята на славата – 120 километров маршрут, който минава през м. Матеев геран, с. Бутан, „Поповото ханче“, с. Софрониево, с. Липница, с. Алтимир, с. Добролево, с. Борован, паметника на поп Сава Катрафилов, с. Баница, м. Милин камък, м. Речка, м. Ботева поляна, Химко – Враца, м. Камарата до легендарния връх Околчица.

Отрядите на похода, строени пред паметника на Христо Ботев и неговата чета, бяха приветствани от областния управител Георги Митов и кмета на община Козлодуй Маринела Николова.

Председателят на БТС Венцислав Венев поздрави участниците в похода, пожела им да бъдат горди и смели наследници на Ботев, хубаво време и незабравими преживявания. В тържеството участваха също Лъчезар Лазаров – изпълнителен секретар на БТС, Георги Гацин, Стефан Инколов и Васил Николов – членове на УС на БТС, както и служители в централата на сдружението.

Походът ще завърши днес (2 юни) на връх Околчица с големи тържества.

Продължава кампанията “Хижа на годината” 2023, организирана от Българския туристически съюз. В нея са номинирани 55 хижи, които ще се конкурират в 8 категории:

- Най-добра хижа без автомобилен достъп;

- Най-добра хижа с автомобилен достъп;

- Най-добър заслон, стопанисван от човек на място;

- Най-добър заслон, нестопанисван от човек на място;

- Хижа/заслон с най-добра кухня;

- Хижа/заслон с най-устойчиви екологични практики;

- Най-чиста хижа/заслон;

- Награда за възстановяване на хижа/заслон – „Рестарт“.

Номинациите бяха излъчени от добре разпознаваеми сред планинарските общности неправителствени организации.

Всеки, който има отношение към темата, ще може да се включи в онлайн гласуването до 15 ноември на сайта huts.360mag.bg

По този начин се цели не само ще бъда популяризирани хубавите планински бази, но и ще се мотивират собствениците и съдържатели на останалите да подобрят туристическия си продукт.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на 7 декември 2023г. в кино "Люмиер".