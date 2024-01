Classic Дестинация: Атанас Миланов разкрива красотата на Прага с трамвай 22!

Your browser does not support the audio element.

Фотографската изложба „Вечерно пътуване с трамвай 22 - Прага“ на Атанас Миланов разказва за необикновени моменти чрез снимки, направени по емблематичния маршрут на трамвайна линия 22.

Тя е своеобразен фоторазказ, в който всяка снимка е стъпка от разходка, която помним или тепърва ще преживеем в един от най-красивите градове на света - Прага. Представени са 22 кадъра, заснети от над 22 локации по маршрута на емблематичния трамвай 22. Интересно съвпадение е, че в София също се движи червен трамвай № 22, който е чешко производство. Чрез използвания режим на снимане с дълга експозиция във фотографиите са уловени архитектурни забележителности от различни епохи като част от статична и заспиваща в черно-бяло заобикаляща среда. В контраст с нея изпъкват цветните линии, създаващи усещане за динамика и приказност, образувани от движението на последните за вечерта трамваи, прибиращи сънливи пътници.

Снимка: Личен архив на Атанас Миланов, фотограф, Прага

Атанас Миланов обича да мечтае и изследва света около себе си. Често го идеализира и търси приказната му страна. С качествата, които придобива от Националната художествена академия в София и усъвършенства през годините, днес той ни разказва за една негова голяма любов - Прага, която вижда по необикновен начин.

Изложбата продължава до 16.02.2024г. в Чешки център София.