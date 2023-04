Цигулковото дуо Станков – Радионов посреща пролетта с юбилей 50-1 година на сцената

Your browser does not support the audio element.

"Приятелство и осмисляне на музиката е рецептата за дълголетие на дуото", призна пред Classic FM проф.Йосиф Радионов. Чуйте цялото интервю на Георги Митов с видния български музикант, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Цигулковото дуо Ангел Станков и Йосиф Радионов ще отбележат началото на пролетта с 50 минус 1 година на сцената. Своеобразният юбилей на двамата професори в Националната музикална академия и изтъкнати музиканти ще се проведе на 19 април от 19.00ч. в Камерна зала "България". Съпроводът на пианото ще бъде от Зорница Радионова.

В програмата на концерта под надслов "Великденски пролетни настроения" ще прозвучат:

Йозеф Хайдн - Соната за две цигулки и пиано, оп. 8, №5

Йоханес Брамс - Трио за пиано, цигулка и виола, оп. 40

Мориц Мошковски - Сюита за две цигулки и пиано, оп. 71

Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим