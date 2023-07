Цигулкова победа за България на конкурса "Мария Ереро" в Гранада, Испания

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Богомила Кръстева, Кай Орлинов и Зорница Иларионова, разположени в звуковия файл под главната снимка!

Сериозна цигулкова победа постигнаха цигуларите Богомила Кръстева и Кай Орлинов на престижния Международен конкурс за цигулари и пианисти “Мария Ереро”. Той се провежда за 13-ти път в Гранада, Испания. Конкурсът е насочен към млади музиканти до 22-годишна възраст и се състоя на 11 и 12 юли 2023г. Възпитаниците на Благородна Танева от НМУ "Л.Пипков" се представиха блестящо в своите категории.

Богомила Кръстева спечели Първа награда във възрастовата група до 14г. На първи тур тя впечатли публиката и журито с две части от Фантазия от Георг Филип Телеман и Концерт за цигулка от Дмитрий Кабалевски. "Свиря ги отдавна, а сега си ги припомних. Най-много се притеснявах за творбата на Кабалевски. На втория тур свирих балетната сцена по операта "Кармен" от Жорж Бизе. Свирих и ефектната и блестяща "Малка токата" от Петър Христосков", заяви 11-годишната талантлива цигуларка, която пристигна в студиото на Classic FM броени часове след финала на конкурса. "Аз бих живяла в Испания, нищо че е 45 градуса. Красиво е и всички хора са много добри", признава Богомила Кръстева. Тя е впечатлена от архитектурата на двореца "Аламбра", разположен в близост до концертната зала за конкурса, както и от традиционната испанска паеля с морски дарове.

За втори път през този месец Богомила покорява музикална надпревара, след като в началото на юли взе първа награда от Конкурса за млади изпълнители на оркестрови инструменти "Добрин Петков"- Пловдив, а през юни свири за отбрана публика в Музикалния фестивал “Стремеж” в Царския дворец- Врана, организиран от Фондация "Йордан Камджалов". Припомняме ви, че през 2022г. Богомила Кръстева дебютира в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с Оркестъра на Classic FM Radio. Тогава тя интерпретира едночастния Концерт за цигулка и струнен оркестър в ла минор от белгийския композитор Жан Батист Аколай.

На второ място в своята възрастова група на конкурса “Мария Ереро” се класира Кай Орлинов. От 9 кандидати на първи тур, само трима бяха допуснати до втория кръг на музикалната надпревара, сред които е и младият цигулар. Той спечели овациите на публиката и журито на първи тур с изпълнението на две части от Соната за цигулка в сол минор на Й.С.Бах, Каприз № 24 от Николо Паганини и Концертна полонеза от Хенрик Виенявски, а на втори тур - с първа част от Цигулковия концерт от Ян Сибелиус и Фантазия "Фауст" от Хенрик Виенявски. "Имаше силна конкуренция. Дадох всичко от себе си. Свирих доста разнообразно. Получи се много красиво и докоснах сърцата на публиката, което беше най-важно за мен. Испанската музика е много страстна, както и испанската публика", подчерта Кай Орлинов по телефона от Гранада. "Това ми носи допълнително вдъхновение занапред", добави той. През тази година Кай Орлинов бе удостоен с Първа награда от конкурса "Viva Violin" в София и стана носител на Гран при от Международен конкурс за цигулари в Охрид, а в дългия му списък с отличия се открояват Първа награда от автортитения Конкурс за цигулари "Леонид Коган" в Белгия и Голямата награда от Международния конкурс "Земята и хората" в София.

В журито на конкурса "Мария Ереро" бе очарователната българска цигуларка Зорница Иларионова. "Те представиха България и българската цигулкова школа по един абсолютно великолепен начин", посочи тя. По думите й, в музикалната надпревара са участвали 20 цигулари в двете категории от Испания, Италия, Германия и др. "Богомила беше безспорна и абсолютно откроявяаща се на първи тур в своята категория. Тя беше най-подготвеният участник. Кай Орлинов бе ярък, точен и въздействащ в интерпретацията си. Много уверен в това, което прави", коментира Иларионова. "Тези деца са абсолютна гордост и за България, и за българската цигулкова школа". Освен да журира, Зорница Иларионова предаваше знания и умения в Майсторския клас в Академията в Гранада, който прави за трети път в рамките на Международния фестивал „Леонел Моралес“.