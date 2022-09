Цигуларката Зорница Иларионова с високо признание от Прочида – културната столица на Италия

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с цигуларката Зорница Иларионова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Снимка: Маргарита Тошева

На 26 август 2022г. се състоя Гала на лауреатите и връчване на наградите на победителите от Международния конкурс за цигулка, пиано и оперно пеене "Мимас" - Прочида, Италия. Събитието се проведе на остров Прочида - културната столица на Италия. Красивият откриващ концерт с изпълнения на лауреатите се разпродаде седмица преди датата на събитието, а Зорница Иларионова се представи съвместно с пианистката Мартина Табакова. В конкуренция от изпълнители от цял свят цигуларката получи първа награда в категория "Professional" при цигуларите при провеждане на конкурса през месец юни тази година. Зорница Иларионова се завърна в България тя с медальон и диплома за най-високо отличие в нейната категория.

Престижната международна награда й предоставя възможност за концерти през следващата година в Италия и Испания, участия на международния фестивал "Мимас", както и контакти с изявени, световни изпълнители. Пътуването й до Италия беше подкрепено от едно от най-авторитетните международни адвокатски дружества.

На гала церемонията присъстваха Лучиано Руотоло - артистичен директор на Mimas Festival и основател на NOMEA, Алесандро Стакини - главен изпълнителен директор на HC Welth и почетен президент на Mimas Festival, Дино Амброзино - кмет на остров Прочида, Микеле Абсенте дел Лечезе - съветник на остров Прочида, Рино Дъ Орио – мениджър на „Панаир на книгата" в Прочида, Ромина Касучи - артистичен директор на фестивала Мимас, Пиеро Пизани - управител на AMP Pisani и много други.

Припомняме ви, че по повод 240 години от рождението на Паганини и 60 години от смъртта на Фриц Крайслер, виртуозната цигуларка Зорница Иларионова и пианистката Мартина Табакова записаха "La Campanella" - трета част на Втория концерт за цигулка на Николо Паганини, а гениалният австрийски цигулар Крайслер прави тази преработка да се изпълнява като самостоятелна пиеса. Видеоклипът е заснет с подкрепата на Национален фонд "Култура".

Месец септември е натоварен за нея със серията от концерти „SymphoNY way" с джаз певеца Васил Петров, където и специален гост солист.

В София ще концертират на 11 септември на сцената на Парк-театър „Борисова градина", на 16 септември са в Благоевград в зала „Яворов", на 17 септември - в Разлог на открита сцена. А на 18 септември в София Зорница Иларионова ще участва в спектакъла „Вивалди завинаги" със Симфониета-Враца и маестро Максим Ешкенази, който ще състой на сцената на Парк-театър „Борисова градина".

Билети за концертите в мрежата на EVENTIM и на касите на залите.