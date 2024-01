Йоанна Русева ще свири със Софийската филхармония и колегите си от Университета за музика и сценични изкуства във Виена

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с цигуларката Йоанна Русева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Цигуларката Йоанна Русева ще бъде един от солистите на Софийската филхармония в концерта на 11 януари от 19 ч. в зала "България". На събитието ще бъдат представени и колеги на българската инструменталистка, които са сред най-добрите студенти на Университета за музика и сценични изкуства във Виена. Сред бъдещите лидери на класиката са пианистката Селестине Юнг и диригентите Чрт Ласбахер,Рафаела Сейвалд, Самуел Куфинял, Питер Джойс

В програмата ще прозвучат

Феликс Менделсон – Бартолди - Увертюра „Сън в лятна нощ“

Волфганг Амадеус Моцарт – Концерт за пиано №23 в ла мажор К488

Сергей Прокофиев – Концерт за цигулка №1 в ре мажор, оп.19

Лудвиг ван Бетовен – Увертюра „Леонора“

Билетите за концерта могат да се закупят на касата на зала "България" и в Ивентим.

50% намаление от цената на билета можете да получите, ако закупите в абонаментен цикъл.

Йоанна Русева (1998) завършва НМУ „Любомир Пипков“ в София в класа по цигулка на Благородна Танева. Лауреат е на 16 конкурса, между които „MAGIK“ в Бургас, международните конкурси „Петър Тошков”, „Добрин Петков“ и „Коциян” – Чехия (2008), „Недялка Симеонова” (2011), „Млади виртуози” – София (2013). Финалист е на Международния конкурс „Давид Ойстрах“ в Москва (2013). През 2017 е отличена на конкурса „Андреа Постачини”, през 2018 на конкурса „Щефани Хол“, на който получава и диплом от Виенското общество за струнни инструменти. През 2019 получава специална награда и награда на публиката на конкурса „Шимон Голдберг“ в Майнц и специална награда на конкурса „Антон Рубинщайн“ в Дюселдорф, Германия, както и награда на университетски конкурс на катедрата по струнни инструменти на Универтитета по музика и сценични изкуства, Виена. През 2020 печели Голямата награда на конкурса „La Musique et Terre“ в Париж – Франция, а през 2022 е полуфиналист на конкурса „Енеску” в Букурещ – Румъния.

В България Йоанна Русева е била солистка на Оркестъра на Classic FM, на Бургаска, Видинска, Врачанска и Плевенска филхармония, има няколко участия със Симфоничния оркестър на БНР. През 2017 е дебютът ѝ в „Glaesender Saal“ в залата на Музикферайн във Виена. Концертира редовно в Концертхаус и Музикферайн като солист и в реновирания ансамбъл за нова музика „Wiener Collage“. От 2020 свири в дуо с известния френски пианист Гийом Венсан, имат солови и камерни изяви в Австрия, Франция и България.

Йоанна Русева учи в Университета за музика и сценични изкуства във Виена. Специализирала е в майсторски класове на Минчо Минчев, Захар Брон, Огюстен Дюме, Пиер Амоял, Антон Сороков, Елизабет Кропфитч.

От 2021 свири на цигулка „Деконет 1776”, предоставена ѝ след спечелен конкурс от Универтитета по музика и сценични изуства във Виена.

От октомври 2023 е водач на втори цигулки в оркестъра на Оперния театър в Баден, Австрия.