Цигуларката Дорина Марков изненада пътниците в Софийското метро

Световноизвестната българска цигуларка Дорина Марков изнесе 30-минутен концерт-изненада по повод 25 години от пускането на първата линия на Софийското метро.

Концертът се състоя на 25 март под купола на Софийското Ларго до входа на метростанция "Сердика". Събитието изненада всички пътници в подземната железница, като на екраните на всички станции бе излъчван целият концерт в реално време. "Не си спомням точно първата мотриса, мога да оценя огромната разлика, която софийското метро прави за живущите в София, която е 5 пъти по-голяма, отколкото си спомням. Това е важен повод- да оценяваме какво ни се случва в ежедневието- нещата, без които сме си мислили, че можем, но вече не можем", сподели Дорина Марков пред Classic FM. "Хората в метрото не се спират в метрото. Те са забързани, а някой да спре е голям комплимент. Често минувачите са със слушалки и я чуват непрестанно", допълва тя. "В големите станции в метрото на Лондон има пиана в откритите пространства. Там почти непрестанно млади и стари хора от различни раси и култури свирят на тези инструменти", разкрива Марков. Според нея, музикантите по улиците на Лондон получават разрешение от общината, за да представят своето изкуство. Срещите на Дорина Марков със световни музиканти са многобройни. „Приятелството ни е лично, а не професионално“, подчерта тя, докато си припомня общуването си със Стинг. Научила е, че такива срещи означават възможност, креативност и "да не станеш роб на ежедневието". Авторитетната цигуларка и педагог следи културния живот в България, сред които е и скандала в Народния театър. По тази и други теми чуйте цялото интервюто на Георги Митов-Геми с Дорина Марков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Дорина Марков е музикален космополит, един от най-виртуозните български цигулари със световна кариера и признание. Стартирала като концертмайстор на Софийската опера и балет, Дорина Марков заема ключово място в най-престижните оркестри в света - Лондонската филхармония, оркестъра на Би Би Си, Academy of St Martin in the Fields, Britten Sinfonia и други. Тя е единствената българка, поканена за водач на група цигулки в двата оркестъра на Операта в Сидни. Тя е първа цигулка в някои от водещите световни оркестри и записва саундтраците на много холивудски блокбъстъри. Записала е над 300 филма, сред които холивудските хитове - Skyfall, The Black Panther, The Avengers, The Hunger Games, Star Wars, The Beauty and the Beast, Lord of the Rings, Aladdin, Interstellar, между многото други. Тя продължава да се изявява и като класически цигулар и свири камерна музика в различни формации с някой от най-изявените класически музиканти. Едновременно с това преподава в "Кингс Колидж Лондон" (Кралският колеж).