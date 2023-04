Виртуозът Светлин Русев: „Трябва да се прави стратегически подбор на репертоар за конкурси или концерти"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с цигуларя Светлин Русев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Ако навремето имаше 20 международни конкурса, днес са 2000. Трябва да се прави стратегически подбор на репертоар за конкурси или концерти. Живеем във времена, в които всичко се случва много бързо". Това заяви виртуозът Светлин Русев пред Classic FM в навечерието на концерта си със Софийската филхармония.

„„Главният виновник" за концерта е Найден Тодоров, с когото от години планираме изпълнението. Това ми е първа среща с маестро Авишай Шалом, тъй като с функциите, които Найден изпълнява, не може да участва в музикалната вечер. Преди много години съм се докосвал до този Концерт за цигулка, като сега е в процес на узряване у мен“, призна Русев.

Утре, 27 април 2023г. от 19.00ч. в зала „България" той ще интерпретира Първия цигулков концерт на Карол Шимановски като солист пред Софийската филхармония. Светлин Русев определя произведението като „един от модерните концерти на 20 век, въпреки че няма нищо авангардно в него.“ По думите на музиканта, каденцата е в самия край на концерта, който няма отделни части.

„Този концерт е сред абсолютните шедьоври, които не са забравени. Поради шанса да разполагаме с огромен репертоар, не са най-отгоре в нотите, които стоят на библиотеката на всеки цигулар. За 24 години преподавателска дейност съм го преподавал само веднъж. Надявам се, че след тази среща с публиката ще се хареса и на младите талантливи музиканти, които биха го изпълнявали.", каза още световноизвестният цигулар и преподавател в Парижката консерватория.

В програмата на вечерта ще прозвучи и Първата симфония на Густав Малер.

Билети - на касата на зала „България" и в мрежата на Ивентим.