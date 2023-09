Четири ексклузивни концерта в Зала “България” в новият концертен сезон на Камерен ансамбъл “Софийски солисти”

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Константин Добройков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Снимка: Софийски солисти

“Софийски солисти” с художествен ръководител и диригент Константин Добройков обявяват Сезон Есен 2023. В поредицата от четири концерта в Зала “България” музикантите от камерния ансамбъл ще разведат публиката у нас и по света, в епохата на барока, на прага на тоналността и отвъд нея, и ще я срещнат с признати български солисти и млади таланти.

Първият концерт ще се състои на 27 септември 2023г. и е със загадъчното заглавие “… и отвъд.” Програмата включва любопитни за ценителите на класическа музика произведения от Арво Пярт - „Fratres" за струнен оркестър и ударни, Паул Хиндемит - Камерна музика №1, оп.24 и Пьотр Илич Чайковски - „Сувенир от Флоренция“. Музиката в този концерт е на прага на тоналната, и излизаща "отвъд", в модерния композиторски език на XX век, изпълнена с експерименталност, абстрактност, но в рамките на разбираемата хармония и притежаващи тонален център.

В “Барокът и младостта” гост-солисти ще бъдат тримата братя от музикалното семейство Гергови. Талантливите деца, придобили популярност на национално и международно ниво, ще изпълнят известни барокови концерти за пиано, виолончело и цигулка.

В третия концерт “У нас и по света” акцентът е поставен върху българските композитори - Пипков, Кюркчийски и Ваня Ангелова - живееща от много години в Канада, но вярна на българския дух в творбите си. Пипков ще бъде интерпретиран от Кирил Пенчев, възпитаник на Американската и Виенската школа, а програмата ще се допълни от двама изключително талантливи ученика от Музикалното училище в Пловдив - Аглея Канева и Александър Вичев, които ще изпълнят концерт за две маримби от Сежурне. В тази междукултурна програма и изпълнители Камерният ансамбъл “Софийски солисти” ще пренесе публиката в България, Франция, Австрия и отвъд океана.

Последният концерт “Салиери-Холст-Барток” е нестандартно съчетаване на композитори с разнообразен и вълнуващ репертоар, в който гост-солисти са Кремена Стоянова и Вълчан Вълчанов от Софийската филхармония.