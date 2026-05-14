Честват Световния ден на португалския език в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с д-р Дуарте Друмонд Брага /превод: Сони Бохосян/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 13 май в Заседателна зала 1 на Ректората на Софйския университет се проведе Академично честване на Световния ден на португалския език. Събитието се организира от Катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“, Научноизследователска катедра „Жозе Сарамаго“ при ФКНФ и Центъра по португалски език и култура „Камойш“ към Посолството на Португалия. Програмата включва тържествени приветствия към университетската общност от посланиците на португалоезичните страни в България, представяне на новите издания от поредицата Studia Lusitana Serdicensia, обявяване на резултатите от шестото годишно издание на Студентския конкурс по превод от португалски език и награждаване на отличилите се в конкурса студенти.

Академична лекция, „Песаня и Китай“, посветена на творчеството на изтъкнатия португалски поет символист Камило Песаня (1867-1926) бе изнесена от д-р Дуарте Друмонд Брага, изследовател в Центъра за хуманитарни изследвания (CEHUM) на Университета Миню и специалист по португалски литературен ориентализъм. След лекцията бе прожектиран и документалният филм „Pe San Ié – Поетът на Макао“ (2018) на Роза Коутиньо Кабрал, който има за цел да допълни програмата в чест на писателя, смятан за най-великия представител на португалския символизъм. На 14 май професорът ще изнесе и открита лекция в Блок 1 на Стопанския факултет, озаглавена „Общ преглед на литературите на португалски език в Азия“.