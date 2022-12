Честват 25 години от създаването на Младежката формация към Хора на софийските момчета

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с проф. д-р Адриана Благоева, разположено в звуковия файл!

На 10 декември 2022г. от 18.00 ч. в голямата зала на НМА „Проф. П. Владигеров“ ще се състои концерт, посветен на 25 години от създаването на Младежката формация към Хора на софийските момчета. Входът е свободен. Сдружение „Хор на софийските момчета“ представя този юбилеен концерт само два месеца след организирания с голям успех в средата на м. октомври Първи международен хоров фестивал „Момчетата пеят“ – София 2022 г..

Младежката формация към Хора на софийските момчета е създадена на 1 ноември 1997 г. от проф. д-р Адриана Благоева. Тя се появява , за да отговори на потребностите на момчетата от хора да продължат своята певческа артистична дейност и след периода на мутацията. Младежката формация концертира както самостоятелно, така и заедно с момчетата, образувайки смесен хор. По този начин значително се увеличават възможностите за разнообразие на репертоара и концертните изяви на Хора на софийските момчета.

След 2 години на прекъсване поради Ковид кризата, Младежката формация към Хора на софийските момчета отново възстановява концертната си дейност в значително подновен състав и с гордост и радост кани публиката на своя юбилеен концерт.