Чешкият виртуоз на пианото Матиаш Новак пред Classic FM: "Дядо ми е строил железопътен мост в България"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Матиаш Новак в превод на Силвия Дерибеева от Чешки център- София, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 25 април от 19.00ч. в Чешкия център в София ще се състои рециталът на младия и изключително талантлив чешки пианист Матиаш Новак. В програмата ще прозвучат композиции от Бедржих Сметана, Леош Яначек, Йозеф Сук и Антонин Дворжак, а входът е свободен. Концертът се организира с подкрепата на Музея на Антонин Дворжак във Висока у Пршибраме и Посолството на Чешката република в София. Гостуването на младото дарование се осъществява по покана на Чешкия център в София като част от програмата за Годината на чешката музика.

Матиаш Новак започва да свири на пиано на петгодишна възраст. Възпитаник е на гимназията "Йозеф Кайетан Тил" в Храдец Кралове и консерваторията в Пардубице в класа на проф. Итка Фаулър Франкова. В момента учи в Музикалната академия за сценични изкуства в класа на проф. Иван Клански. Същевременно е студент в реномираната клавирна академия Incontri col Maestro в Имола - Италия, в класа на проф. Борис Петрушански.

Матиаш е победител в много национални и международни конкурси. Абсолютен победител е в Международния конкурс за млади музиканти Concertino Praga (2015) в категория дуети, носител на Гран при на конкурса Evangelia Tjiarri в Ларнака, Кипър (2015), абсолютен победител в Конкурса на консерваториите и музикалните гимназии (2016), носител на Jenö Takács Klavierwettbewerb (2016), победител в Международния конкурс за пиано Bradshaw & Buono (2017). През 2018 г. печели 2-ра награда и наградата „Стейнуей“ на международния конкурс „Едвард Григ“ в Берген, Норвегия, през 2022 г. става един от десетте полуфиналисти на международния конкурс „Франц Лист“ в Утрехт, в същото време получава диплома като финалист на Международния конкурс за пиано Paloma O'Shea Santander в Сантандер, Испания.

Концертира в Чехия и в чужбина, изнасял е свои рецитали в много европейски страни, в Тайланд и САЩ, както и две успешни концертни турнета в Китай. През 2017 г. дебютира в нюйоркската зала "Карнеги хол". Матиаш е търсен камерен изпълнител и корепетитор, член на PETROF Art Family, голям познавач и любител на железопътния транспорт.