Карлос Айхелман Кайзер пред Classic FM: „Музиката в „Червените обувки" е изпълнена само с един инструмент"

„Музиката в „Червените обувки" е изпълнена само с един инструмент", заяви мексиканският кинорежисьор Карлос Айхелман Кайзер в студиото на Classic FM. „В началото смятах да направя филма без музика, но по време на монтажа прецених, че тя е необходима", добави той. Към екипа на продукцията е привлечена композиторката Камила Уболди, която предлага това необичайно решение- да използва единствено цигулка, която да звучи в цялата лента.

Днес, 24 март, от 13.30ч. в Дом на киното ще се състои прожекцията на мексиканския филм „Червените обувки" в рамките на 27-ия София филм фест. Лентата пренася зрителите в житейската история на фермера Тачо, който живее в изолация, и разкрива събитията, които се случват, след като той получава новината за смъртта на дъщеря си. В хода на действието мексиканският селянин преминава през непознат и чужд за него свят, за да се опита да върне тялото на дъщеря си у дома. Лентата поставя акцент върху проблема за насилието над жените. Във филма участва младата театрална актриса Наталия Солиан, която дебютира на големия екран с този филм, показан на кинофестивалите във Венеция- Италия и Морелия- Мексико.

Режисьорът Карлос Айхелман Кайзер е роден в Мексико, учи режисура и продуцентство в Мадрид. В периода 2006 - 2010 година работи като изпълнителен продуцент на телевизионни сериали. През 2011г. основава компанията, която продуцира документалния филм на Триша Зиф „Човекът, който видя твърде много“ (2016), позната у нас с документалния филм от 2008 година „Чеволюция“ .

Филмът „Червените обувки" е създаден с подкрепата на мексикански фонд за филмопроизводство EFICINE. Всяка година кинотворците в страната създават между 200 и 220 продукции, но по думите на кинорежисьора, те трудно намират показ в киносалоните. Чуйте повече от интервюто Георги Митов-Геми с мексиканския кинорежисьор Карлос Айхелман Кайзер в превод на Ивелина Митева, разположено в звуковия файл под главната снимка!