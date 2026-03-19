Брено Плачидо: "Общувах повече с майка ми, отколкото с баща ми Микеле Плачидо"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Брено Плачидо /превод: Петриела Бачева/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Брено Плачидо се завръща в България за трети път. Италианският актьор ще присъства на премиерата на най-новия си филм „Аврора“. Лентата е част от програмата на юбилейното 30-о издание на „София филм фест“. Синът на легендарния Микеле Плачидо ще види завършения проект за първи път в София. Премиерата е на 19.03.2026г. в Кино Люмиер от 18:00 ч.

“Ще си в свои води там, ще се чувстваш много добре”, казва преди две години италианската филмова легенда Микеле Плачидо на сина си Брено, когато за първи път щеше да идва в София.

Филмът е съвместна продукция между България и Италия. Продуценти са Иван Тонев от АРС ООД и Джузепе Лепоре от Bielle Re. Режисьори на „Аврора“ са Джеки Стоев и Никола Бошнаков. Брено Плачидо влиза в ролята на италиански журналист и комунист. Неговият герой пристига в София през 50-те години на миналия век. Той е изпратен от комунистически вестник за обмяна на опит. Целта му е да види как върви социализмът в Източния блок.

В България героят се влюбва в дъщерята на осъден индустриалец. Тя е принудена да оцелява като проститутка в комунистическата реалност. Сюжетът преплита интимната любов с политическия фарс и измамата. Филмът „Аврора“ превръща символа на революцията в абсурден инструмент за бягство към свободата.

Снимка: Арс Диджитал Студио

Продукцията събира впечатляващ актьорски състав от двете държави. В лентата участват звездите Христо Гърбов и Койна Русева. Зрителите ще видят още Константина Георгиева, Ивана Керанова и Боян Арсов. Специално участие в проекта записва световноизвестната италианска легенда Франко Неро. Оператор на лентата е Антони Стоев, а музиката е на Елиза Минари.

Микеле Плачидо също познава добре българската публика от своите визити. Той посети страната през ноември 2022 година с филма „Сянката на Караваджо“. Думите му към Брено се оказват напълно пророчески за младия актьор. Младият артист се чувства отлично в българската столица.

Брено Плачидо участва в проект, който съчетава българската и италианската творческа енергия. Лентата „Аврора“ обещава да бъде едно от най-интересните заглавия на фестивала. Историята за италианския комунист предлага нов поглед към близкото минало.

За филма:

София, 7 ноември 1952 г., годишнина от Октомврийската революция в Русия. По жълтите павета тържествено дефилира бутафорният крайцер „Аврора“ – революционен символ, превърнат в параден реквизит. В сянката на празничната манифестация Мария, дъщеря на осъден от Народния съд индустриалец, оцелява като проститутка. Нейна любовница и покровителка е Аксиния – толерирана от режима скулпторка.

За да отрази честванията пристига италианският комунист и журналист Марчело Конти, но се влюбва в Мария, отказвайки да приеме очевидното. Между двамата застава високопоставен офицер от тайните служби, за когото властта е личен афродизиак.

Докато паметници се откриват тържествено, хора изчезват, а телата се превръщат в разменна монета. Любовта се оказва най-опасната форма на нелегалност. В свят на фарс и измама бягството е възможно единствено чрез още по-голяма лъжа: бутафорният крайцер „Аврора“, превърнат от символ на революцията в абсурден таран към свободата.

Роден в семейство на актьори и режисьори, Микеле Плачидо е женен за актрисата Симонета Стефанели.

Той е брат на актрисата Виоланте Плачидо и племенник на Херардо Амато и Донато Плачидо.

Дебютира във филма с „Romanzo criminale“ (2005) и „Il grande sogno“ (2009), и двата филма, режисирани от баща му. В телевизията постига голяма популярност с трите сезона на телевизионния сериал „Tutti pazzi per amore“, излъчван между 2008 и 2012 г. по Rai 1, в който играе ролята на Емануеле Балестриери.

На 24 юли 2010 г. е удостоен с Голямата награда Corallo Città di Alghero за изпълнението си в телевизионния сериал „Tutti pazzi per amore 2“. През 2010 г. играе Мауро в „Natale in Southafrica“.

На 9 април 2011 г. получава наградата за най-добър изгряващ италиански актьор на филмовия фестивал във Фоджа. През 2012 г. той изпълни „Крал Лир“ с баща си Микеле.

През 2014 г. се появи в реклама на парфюм на Dolce & Gabbana. През 2017 г. участва в третия сезон на оригиналния сериал на Sky „In Treatment“, играейки ролята на Лука, проблемен гей тийнейджър. През май 2018 г. получи наградата „Note da Oscar“[1] на фестивала „Alessandro Cicognini“ в категорията „Най-добър изгряващ актьор“.