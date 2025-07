Брънч и изкуството на живота – Яна Титова започва снимките на комедията „Брънч за начинаещи“

Your browser does not support the audio element.

Популярната режисьорка и актриса Яна Титова (позната с бокс офис рекордьорите „Доза щастие“ и „Диада“) поема в нова посока с проект, посветен на нещо, което всички практикуваме, но рядко си признаваме – преструвката.

В началото на 2026 г. очаквайте обезоръжаващо смешната комедия „Брънч за начинаещи“, която превръща един работен обяд в катализатор за поредица от комични разкрития и доказва, че най-добрият начин да опознаеш някого е да видиш как се справя с пълен хаос.

Сценаристи са самата Яна Титова и талантливата Виктория Радославова, а снимките на пълнометражния филм започват днес. В главните роли ще видим любими имена от големия и малкия екран, а оригиналната музика е поверена на едни от най-обичаните български изпълнители. Кои обаче са те, предстои да бъде разкрито на по-късен етап. Защото също като в добрия брънч – тайните съставки остават скрити до последния момент.

Жана и Крум са амбициозна двойка, която е готова на всичко, за да реализира своя следващ проект. Дори да организира здравословен брънч в привидно перфектен дом, за да убеди потенциалния си инвеститор, че животът им е също толкова идеален, колкото и смарт часовникът, който са създали.

Но прецизно замисленият план е напът да се провали за секунди, когато ексцентричната Росена и нейното семейство пристигат с пълната си отдаденост на традиционните български ценности.

След поредица от трагикомични ситуации под перфектната покривка се разкрива единствената истина: че да се преструваш на щастлив не е същото като да бъдеш такъв.

Филмът е създаден от NO BLINK | Pictures, а продуценти са Александър Алексиев, Борислав Бориславов, Николай Стоичков.

Наситен с много хумор и в духа на любимите „Перфектни непознати“ и „Касапница“, „Брънч за начинаещи“ не е филм за храна, нито пък за технологии. Не е и за хора, които се справят с живота. Това е комедия за всички нас – и за прегорената представа за съвършенство, която продължаваме да поднасяме с усмивка.

Яна Титова е режисьор и сценарист, позната както с късометражните си награждавани филми, така и с работата си по някои от най-гледаните български сериали като „Съни бийч“, „Откраднат живот“ и „Татковци“.

Пълнометражният ѝ дебют „Доза щастие“ (2019) става най-гледаният български филм за годината и първото българско заглавие, включено в каталога на HBO Европа. Филмът ѝ носи награди за режисьорски дебют, включително „Златна роза“ и отличие от Столична община за принос към културата.

Вторият ѝ филм „Диада“ (2023) има световна премиера във Варшава и печели редица международни и национални отличия, сред които Голямата награда на Just Film (Tallinn Black Nights), Най-добър младежки филм в Котбус, „Златна роза“ за най-добър филм и режисура, както и признание от „Берлинале“ 2024 за актрисата Маргарита Стойкова.

През същата година Яна прави режисьорски дебют и в театъра с интерактивния проект „МАМО?“, а по-късно и с „Лисабон“ на сцената на Младежки театър „Николай Бинев“.