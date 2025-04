Божидара Кузманова за конкурса "Орфей на бъдещето": "Имахме лукса да избираме между много добро и много добро"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларката Божидара Кузманова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Най-малкият беше на 4 години, а горната граница беше 19-годишна възраст. Нивото беше високо както на техника, така и на музикално развитие и на талант, което е огромна радост. Част от участниците бяха от музикалните училища в София, Пловдив и Бургас, от частни школи и от Китай и Германия". Така описа впечатленията си от първото издание на Националния конкурс за цигулка и пиано "Орфей на бъдещето" Божидара Кузманова. Цигуларката и педагог бе член на журито, в чийто състав влизат Зорница Иларионова, Мичо Димитров, Велика Цонкова, Людмила Иванова и почетния председател Иван Лечев.

Специалната награда на Classic FM бе присъдена на 9-годишната Мина Цанкова. По думите на Кузманова, тя демонстрира "изключителна зрялост на интерпретацията. За 9-годишно дете не е нормално да свири барокова музика с разбиране. Тя има талант да изгради фраза или произведение, което е изумително за тази възраст. Тя има много добра техника и прекрасен звук. Хората се впечатляват от бързото свирене, но много по-трудно и качествено е да свириш бавно и красиво."

"Работя с ученици и студенти т.е от 6 до 28 години, които са от различни краища на света, манталитет, култура, езици. Въпреки всички различия, музиката успява да сплотява. Образованието е не само да ги науча как да държат цигулката и как да свирят, а да изградят характер, който ще им помага в развитието и кариерата им. Аз съм на мнение, че трябва да има характер, който да носи този талант".

Божидара Кузманова започва да свири на цигулка на 5-годишна възраст в София. По-късно завършва обучението си в Университета за музика и сценични изкуства във Виена при проф. Гюнтер Пихлер. Печели много национални и международни конкурси за цигулари в Европа и САЩ, сред които конкурсът „Бела Барток” (1996), Конкурса за цигулари „Добрин Петков” (1996), конкурсите „Хавърхил Синфония” – Великобритания (2000), „Хъдсън Стринг“- САЩ (2000), Голямата награда „Алоис Котман“ на град Франкфурт (2001), Почетна награда от Университета за музика и сценични изкуства – Виена (2005), и др.

Божидара Кузманова е свирила като солист с много различни оркестри, като Брадненбургските симфоници, Симфоничен оркестър на радио Прага, Симфоничен оркестър на Монтевидео, Софийска филхармония, Пловдивска филхармония, Филхармония „Бохуслав Мартину“, Бахови солисти – Виена, Котман Стринг Плейърз – Франкфурт, Нов симфоничен оркестър на Базел, Увеселителен оркестър Грац и др. Редовно изнася концерти и преподава в различни майсторски класове в Европа, Северна Африка, САЩ, Азия и Австралия. В дискографията й има повече от 15 компактдиска, записани за различни компании в САЩ, България и Австрия. Първия си запис на компактдиск реализира през 1996 г. с Пловдивска филхармония под диригентството на Найден Тодоров, където изпълнява Първия кънцерт за цигулка на Макс Брух . Последният й компактдиск с Трио за валдхорна и цигулкови сонати от Брамс е удостоен с наградата „Пастичо“ на Австрийското националното радио OE1. Изпитва истинска страст към различните старинни и безценни инструменти, на които свири (повече от 15 различни цигулки на Страдивари и Гуарнери, както и произведени от други майстори-лютиери), любезно предоставени й от частни спонсори. На Кузманова са посветени творби от множество съвременни композитори (Периклис Лиакакис – “Мелодия” за соло цигулка; Петер Рихтер – Концерт за цигулка “Божидара” , Флориан Майер – “Vienna Waltz Caprise”, Юлия Пургина – пиеса “Фредерик” за соло цигулка; Серхио Навата – “Тангара” за цигулка и пиано; Томас Уоли – Концерт за цигулка „und ein einziger Ton weinte in einem Frühling!“ („единствен звук заплака в пролетта“), Мануела Керер – “ПЛАС” за соло цигулка и съпровождащ ансамбъл, Румен Димитров – “Соло за цигулка” и “Танго”; Роланд Фрайзицер – “Музика за цигулка и три инструмента”) . Един от текущите й звукозаписни проекти се нарича “EnSuite”, където си партнира с виолистата Юлия Пургина и изпълнява съчетание от съвременни произведения, композирани специално за този проект и аранжименти на творби от Бах за два инструмента. Божидара е също така член на струнното трио „Крайслер“, Камерния ансамбъл „Квазари“, Ансамбъла „Двадесети век“, Ансамбъл „Колаж и Реконсил“ – Виена. През последните 10 години Божидара Кузманова преподава на клас по цигулка в Баховото музикалното училище във Виена. От май 2017 г. заема длъжност във Виенската музикална академия. Понастоящем тя свири на цигулка, изработена от Постилионе (1890), любезно предоставена й от частен спонсор.